Как избавиться от запаха в ванной – 5 эффективных способов

Как убрать плохой запах в ванной / depositphotos.com/

Неприятный запах в ванной комнате может не только испортить настроение с самого утра, но и может свидетельствовать об активном размножении микроорганизмов в трубах и сифонах. А это может представлять опасность для здоровья. Как убрать запах канализации в ванной и туалете, разобрался Главред.

О том, как очистить ванную от грибков, читайте в материале: Как убрать плесень в ванной в домашних условиях – 4 проверенных средства.

Чтобы затхлый запах в ванной перестал вас тревожить, необходимо придерживаться следующих правил, которые помогут поддерживать чистоту в туалетной комнате.

Проверять вентиляцию

Ванная – самое сырое место в доме. Чтобы не допустить образования грибков и плесени и снизить влажность необходимо регулярно проверять вентиляционные ходы. Для того, чтобы снизить влажность нужно прочищать вентиляционные решетки и оставлять двери приоткрытыми. Проверить исправность вентиляции можно, приложив к решетке лист бумаги. Если он держится - с ходами все в норме.

Сифон

Появление неприятного запаха канализации может быть связано с тем, что в изгибе сифона под раковиной накопилась вода, которая начала застаиваться. Для того, чтобы разобраться произошел ли в системе слива воды сбой, необходимо разобрать конструкцию опустив патрубок сифона в воду на 4см.

Плесень

Сырость в ванной – идеальная среда для размножения плесени. Колонии бактерий на стенках кафеля и раковины могут провоцировать появление специфического амбре. Для борьбы с микроорганизмами протирайте поверхности раствором хлора. Не забывайте и про унитаз. Повторять процедуру нужно не менее 1 раза в неделю.

Народные средства от запаха канализации

Среди самых доступных средств, которые есть на каждой кухне для прочистки труб, удаления запаха и дезинфекции отлично подойдут сода и уксус. Необходимо засыпать в слив 2-3 ст.л соды и залить ее уксусом. Затем закрыть пробкой и оставить действовать примерно на час. После этого тщательно промыть сифон проточной водой.

Нейтрализатор запаха канализации

Химические средства – наиболее сильная артиллерия в борьбе с резким запахом и засорившимися сливами. Их нужно залить в сливные отверстия ванны или раковины и оставить не менее чем на 8-10 часов. Лучше всего это делать на ночь. После чего промыть сливы водой.

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