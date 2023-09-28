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Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара: народные способы, которые не подведут

Сергей Кущ
28 сентября 2023, 13:01 обновлено 28 сентября, 13:01
Избегайте использования агрессивных металлических щеток или скребков, чтобы не поцарапать поверхность.
Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара
Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чтобы очистить эмалированную кастрюлю от нагара, можно использовать несколько методов, но помните, что нужно осторожно обращаться с эмалированной посудой, чтобы не повредить покрытие.

Избегайте использования агрессивных металлических щеток или скребков, чтобы не поцарапать поверхность.

Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара содой и уксусом

  1. Наполните кастрюлю водой и добавьте несколько столовых ложек соды.
  2. Доведите воду до кипения и дайте кипеть несколько минут.
  3. Затем добавьте четверть чашки уксуса и дайте остыть.
  4. Используйте губку или мягкую щетку для тщательной чистки внутренней поверхности кастрюли.
  5. Промойте кастрюлю водой.

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Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара лимоном и солью

  1. Режьте лимон на несколько кусочков и посыпьте их солью.
  2. Натирайте эту смесь по внутренней поверхности кастрюли.
  3. Дайте соли и лимону подействовать несколько минут.
  4. Затем использовать губку или мягкую щетку для тщательной чистки.
  5. Промойте кастрюлю водой.

Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара уксусом

  1. Создайте смесь из равных частей уксуса и воды.
  2. Налейте ее в кастрюлю и дайте выкипеть.
  3. Затем аккуратно потрите внутреннюю поверхность кастрюли губкой или мягкой щеткой.
  4. Промойте кастрюлю водой.

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