Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара: народные способы, которые не подведут

Избегайте использования агрессивных металлических щеток или скребков, чтобы не поцарапать поверхность.

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Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чтобы очистить эмалированную кастрюлю от нагара, можно использовать несколько методов, но помните, что нужно осторожно обращаться с эмалированной посудой, чтобы не повредить покрытие.

Избегайте использования агрессивных металлических щеток или скребков, чтобы не поцарапать поверхность.

Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара содой и уксусом

Наполните кастрюлю водой и добавьте несколько столовых ложек соды. Доведите воду до кипения и дайте кипеть несколько минут. Затем добавьте четверть чашки уксуса и дайте остыть. Используйте губку или мягкую щетку для тщательной чистки внутренней поверхности кастрюли. Промойте кастрюлю водой.

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Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара лимоном и солью

Режьте лимон на несколько кусочков и посыпьте их солью. Натирайте эту смесь по внутренней поверхности кастрюли. Дайте соли и лимону подействовать несколько минут. Затем использовать губку или мягкую щетку для тщательной чистки. Промойте кастрюлю водой.

Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара уксусом

Создайте смесь из равных частей уксуса и воды. Налейте ее в кастрюлю и дайте выкипеть. Затем аккуратно потрите внутреннюю поверхность кастрюли губкой или мягкой щеткой. Промойте кастрюлю водой.

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