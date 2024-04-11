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Как очистить очень загрязненную ванну, не испортив ее: 3 лучших способа

Алёна Воронина
11 апреля 2024, 02:30
Есть несколько самых простых способов, как очистить ванну от застарелого налета без магазинной "химии", и при этом не повредить покрытие изделия.
Женщина, уборка, ванна
Как очистить очень загрязненную ванну/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Всем владельцам белой ванны хочется, чтобы она была белоснежной как можно дольше. Но через некоторый период после начала пользования ванна может потерять свой новый вид, на ее поверхности может появиться налет.

Если вы ищете способ, как очистить старую ванну до бела в домашних условиях, то в первую очередь стоит учитывать, какой у вас вид ванны. Так, эмалированные чугунные ванны нельзя тереть жесткими мочалками, ведь от этого на их поверхности могут появиться царапины. Также для таких ванн нельзя использовать агрессивные средства для очистки.

Также жесткие губки не стоит применять, если у вас дома эмалированная стальная ванна - ей это тоже грозит царапинами. А еще владельцам такой ванны нужно следить за тем, чтобы не включать слишком горячую воду, ведь это может повлиять на эмаль, которая может растрескаться. Такие поверхности не любят перепадов температур.

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Акриловые ванны не "любят" даже губок средней жесткости. Для них нужно использовать только мягкие губки и специальные средства для мытья. Также нельзя применять для мытья таких ванн абразивные средства, стиральный порошок, средства со спиртом, ацетоном, бензином и хлором. Не рекомендуется использовать соду и уксус - их можно наносить очень редко и только на очень сильные загрязнения.

Как очистить ванну от застарелого налета

1. Уксус и сода

Нужно смешать полстакана пищевой соды с половиной стакана воды и четвертью стакана уксуса. Если у вас акриловая ванна, то вместо уксуса лучше взять сок лимона.

Нанести такой раствор на ванну, оставить на некоторое время, чтобы загрязнения хорошо отмокли. Далее потереть поверхность губкой и смыть водой.

2. Сода и сок лимона

Таким способом нужно очищать ванну в два этапа. Сначала надо смешать соду с водой так, чтобы получилась паста. Далее нанести на ванну и оставить ненадолго.

Затем нужно смешать в равных пропорциях воду и лимонную кислоту. Нанести этот раствор на соду и протереть губкой. Затем сполоснуть ванну водой.

3. Сухой отбеливатель

Чтобы отчистить ванну от желтого налета, нужно развести сухой отбеливатель с водой в пропорции 1:1. Должна получиться густая смесь, консистенция смеси должна быть похожей на сметану. Натереть ванну, дать подсохнуть и тогда смыть водой.

Но стоит учитывать, что отбеливатели, которые содержат хлор, могут разрушать эмаль, поэтому лучше их избегать. А для акриловых ванн отбеливатели вообще не подходят.

Польза соды

Используется в промышленности, пищевой отрасли, кулинарии, медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами, а также для снижения кислотности желудочного сока. Сода смягчает воду и предотвращает образование инкрустированных отложений. С помощью этого двойного действия, можно существенно ограничить потребление мыла и моющих средств при стирке белья, поверхностей стен, полов, столешниц и посуды.

Использование соды в качестве пятновыводителя. Перед стиркой растворить порошок в воде и нанести на пятна, полученные от жира, красных фруктов или вина, способен также отстирать воротнички у сорочек.

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