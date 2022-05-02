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Как очистить плиту от старого жира и нагара – 4 совета хозяйкам

2 мая 2022, 16:01

Как убрать грязь с решеток плиты с помощью доступных средств, которые есть на каждой кухне.

плита, газовая плита, кухня
Как очистить решетку на плите / depositphotos.com/

Решеткам на плите достается больше всего. Остатки жира и подгоревшая еда, накапливаясь, усложняют процесс уборки кухни. Как быстро очистить решетки на газовой плите, разобрался Главред.

Какое народное средство поможет навести порядок до блеска, читайте в материале: Копеечное народное средство: как использовать соду в хозяйстве.

Убрать грязь и жир с решеток газовой плиты помогут четыре народных средства, которые есть на каждой кухне.

Как очистить решетку газовой плиты уксусом

Уксус – одно из самых сильнодействующих средств в борьбе с жиром. Он разъедает загрязнения и липкий налет, обеспечивая чистоту кухонных поверхностей. Нужно смешать в равных частях уксус с водой и замочить в этом растворе решетки на ночь. После этого промыть их проточной водой.

Как очистить решетку газовой плиты перекисью

В деле очистки кухонных решеток может пригодиться и перекись. Для этого ее нужно смешать с содой до кашеобразного состояния и нанести эту смесь на решетки. Оставить для воздействия на 2-3 часа и смыть проточной водой.

Горчичный порошок

Еще одно универсальное средство, которое поможет навести порядок на кухне. Горчица не только вернет чистоту, но и продезинфицирует поверхности. Для уборки необходимо смешать 3 ст.л. порошка с тремя столовыми ложками 9% уксуса и влить в смесь 1 ч.л. жидкости для мытья посуды. Залейте это все горячей водой и доведите до консистенции сметаны. Нанесите средство на решетки, оставьте на 30-60 минут и смойте с помощью губки или щетки.

Как убрать грязь с решеток нашатырным спиртом

Нужно натереть решетки нашатырным спиртом и завернуть в полиэтиленовый пакет. Оставить на ночь, затем смыть проточной водой.

Важно: работать нужно в перчатках и обеспечить доступ чистого воздуха.

Как часто нужно мыть решетки

В идеале после каждого использования решетки необходимо очищать от жирного налета, предотвращая образование нагара. Промывать поверхности необходимо не реже одного раза в неделю.

Для удаления остатков жира можно протирать решетки и плиту лимонным соком. Оставить на 30 минут и протереть губкой, смоченной водой. Каждый раз решетку нужно протирать насухо.

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