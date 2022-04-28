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Копеечное народное средство: как использовать соду в хозяйстве

28 апреля 2022, 09:05

Восемь советов, как можно применить соду в быту.

сода
Как использовать соду в быту / depositphotos.com/

Сода – не только незаменимое средство в кулинарии, но и универсальный помощник, который поможет справиться с уборкой дома и чисткой вещей. Главред разобрался, как в домашнем хозяйстве можно использовать соду.

О том, чем постирать вещи, если под рукой нет порошка, читайте в материале: Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме.

Бюджетное народное средство поможет поддержать чистоту на кухне и в ванной, а также пригодиться для других домашних целей.

Чистка кухонных поверхностей

Подходит для материалов из нержавеющей стали, микроволновых печей духовок и столешниц. Нужно смешать немного соды с водой и нанести кашицу на наиболее загрязненные участки. Оставить для воздействия на несколько минут, затем смыть, протерев поверхности губкой, смоченной чистой водой.

Борьба с неприятным запахом в холодильнике

Сода – отличный абсорбент, который способен впитывать неприятные запахи. Чтобы предотвратить амбре из холодильника нужно поставить в дверь пачку соды. Если она не справляется с удалением ароматов, можно промыть холодильник раствором соды – 2 ст.л. на литр воды.

Стирка кухонных губок

Антибактериальные свойства соды помогут кухонным губкам оставаться чистыми и прослужить дольше. Для этого нужно замочить губки в содовом растворе и оставить на час.

Удаление жира с кастрюль

Чтобы борьба с жиром прошла эффективно, необходимо замочить кастрюли в растворе соды с моющим средством. Такой мощный коктейль не оставит ни одного шанса остаткам жира. Замачивать емкости следует около двух часов.

Прочистка слива в раковине

Этот метод не только поможет прочистить трубы, но и удалить неприятный запах. 2-3 ст.л. соды необходимо насыпать в слив и добавить полстакана уксуса. Затем закрыть пробкой и оставить воздействовать на час. Промыть сифон проточной водой.

Убрать неприятный запах обуви

Сода поможет нейтрализовать неприятный запах обуви. Для этого средство нужно насыпать по бокам стельки, оставить на несколько минут, затем хорошенько встряхнуть обувь.

Удаление плесени в ванной

Сода способна уничтожать опасный грибок, который может оккупировать ванную и промежутки между кафелем. Для борьбы с плесенью необходимо посыпать все проблемные места содой и оставить на 20 -25 минут. Потереть места мочалкой и смыть проточной водой.

Чистка серебра

Если любимые украшения или столовое серебро потемнели, сода может помочь вернуть изделиям прежний блеск. Соду нужно смешать с водой в пропорции три к одному и полученной кашицей протереть изделия, а затем тщательно прополоскать водой.

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