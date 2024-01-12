Как отмыть застарелые пятна с индукционной плиты: быстрый и экономный способ

Стеклокерамика чрезвычайно чувствительна к брызгам и маслу. Индукционная плита особенно подвергается накоплению пятен и нагара, которые очень трудно удалить, поскольку они прилипают к поверхности под действием тепла.
Кроме того, поскольку кухня - это одно из мест, где мы готовим еду, она должна быть максимально чистой. Кухонная пллита должна быть гигиеничной и не содержать бактерий, которые впоследствии могут попасть в наш организм. Иногда мы все слишком ленивы, чтобы чистить плиту, потому что эта задача довольно хлопотная. Однако существует простой домашний метод, который поможет быстро и без лишних усилий отмыть пригоревшую индукционную плиту.
Как очистить пригоревшую стеклокерамическую плиту
Для этого потребуется всего три ингредиента: пищевая сода, вода и уксус. Первое, что нужно сделать, это удалить большие остатки пищи с керамической плиты, а затем смешать столовую ложку пищевой соды с водой. Когда жидкость станет однородной, полейте ею пятна на стеклокерамической плите.
После нанесения смеси необходимо включить плиту. Когда смесь начнет пениться из-за воздействия тепла, пора добавить третий ингредиент - уксус. Затем следует дать ему несколько минут, чтобы он подействовал. В это время стоит включить вытяжку, чтобы в доме не распространялся неприятный запах.
Затем выключите огонь и хорошо разотрите смесь, но будьте осторожны, чтобы не обжечься. После этого можно промыть плитку обычной водой. Благодаря этому методу все пятна с плитки исчезнут, какими бы старыми они ни были.
Помимо эффективности, которую демонстрирует этот метод, он также очень экономичен, поскольку для него требуется всего три ингредиента, которые есть у нас дома. А если у нас их нет, их можно купить в любом супермаркете быстро и очень дешево.
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