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Как очистить плиту от сильного нагара: простой способ, о котором многие не знают

Андрей Ганчук
14 октября 2023, 05:00
Если вы не знаете, как отмыть газовую плиту от жира, попробуйте сделать раствор из посудомоечной таблетки, и увидите, как легко и просто ее очистить.
Газовая плита, таблетка для посудомойки
Простой лайфхак как, очистить плиту от застарелого жира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Не секрет, что газовая или электрическая плита, на которой мы готовим каждый день, молниеносно покрывается жиром и нагаром. Если вовремя ее не вымыть, очистка поверхности становится настоящей проблемой. Возникает вопрос, как убрать застывший жир с плиты. Мы расскажем вам, как это сделать при помощи таблетки для посудомоечной машины. Такой лайфхак быстро поможет вам отмыть даже самую грязную плиту.

Как очистить плиту от жира и грязи

Чтобы помыть плиту, мы обычно используем едкие химические средства. Однако можно пользоваться и таблетками для посудомоечное машины. Таблетки хорошо убирают жир, грязь и неприятные запахи.

Что нам нужно, чтобы отчистить печку:

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  • Таблетки для посудомоечной машины;
  • Бумажные полотенца;
  • Губка и тряпка.

Для начала нужно снять решетки, конфорки и вентили на кухонной плите. Далее берем, к примеру, ведро, заливаем туда теплую воду и кладем таблетку для посудомоечной машины.

После этого намачиваем губку в получившемся растворе и удаляем мелкий мусор. Следующий шаг – смачиваем бумажные полотенца в нашем растворе и кладем их к самым грязным местам на поверхности печки. Если бумажных полотенец дома нет, просто залейте раствор на поверхность плиты и подождите примерно 20 минут.

Как только прошло время, убираем бумажные полотенца с плиты и чистим ее губкой. Все загрязнения хорошо удаляются, а печка становится, как новая. После того, как почистили, нужно мягкой тканью, смоченной в воде, протереть печь насухо. Вот, как отмыть плиту без разводов.

Таким образом, даже без химических средств вы сможете получить раствор, который отмоет застарелый жир, налет и нагар. Метод простой и очень эффективный.

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