Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

Если нужно вывести краску с одежды, нужно действовать максимально быстро. Тогда есть больше шансов, что от пятна не останется ни следа.
Если на вашу одежду попала краска, действовать нужно поскорее. Решить проблему будет намного легче, если взяться за нее сразу или по крайней мере в ближайшие часы после попадания краски.
При этом стоит учитывать, что "домашние" способы вывести пятно могут быть рискованными. Поэтому взвесьте все за и против, если собираетесь применить их на дорогой одежде или просто на любимых вещах.
В том случае, если краска уже успела застыть, перед применением различных средств нужно очистить ее верхний слой лезвием. Стоит делать это осторожно, чтобы случайно не повредить острым лезвием саму ткань. А для деликатных тканей лучше вообще пропустить этот пункт, чтобы не навредить им.
Так как краска бывает разной и имеет разный состав, не все способы могут подходить для всех таких пятен. Поэтому если один из методов не сработал – примените другой, смыв остатки предыдущего средства водой.
Также стоит правильно выбирать "инструмент", с помощью которого вы будете наносить нужные вещества на пятно. Если речь идет о грубых тканях, то можно применить щетку или обратную сторону губки для мытья посуды. Если же материал нежный, то лучше наносить и втирать средства руками или кусочком ткани.
Итак, давайте разбираться, как отстирать краску с одежды и какие средства для этого можно применить.
1. Сливочное масло и стиральный порошок
Нужно смешать эти ингредиенты в равных пропорциях и выложить смесь на пятно. Смыть через несколько минут. Если пятно не сходит, можно подержать и подольше. Затем оттереть краску и постирать вещь в стиральной машине или вручную.
Поскольку масло также может оставить пятно на одежде, перед стиркой всей вещи стоит нанести на пятно, которое оставит масло, гель для мытья посуды и подождать пол часа.
2. Подсолнечное масло
Протереть пятно от краски подсолнечным маслом и оставить на пол часа. Затем оттереть краску, нанести на этот участок гель для мытья посуды на пол часа, после чего постирать вещь полностью.
3. Подсолнечное масло, стиральный порошок и соль
Ингредиенты стоит смешать в равных пропорциях и протереть смесью пятно от краски. Оставить на 30 минут, чтобы пятно отмокало. Затем смыть остатки и нанести гель для мытья посуды на пол часа, чтобы он убрал следы масла. Далее вещь постирать полностью.
4. Пятновыводитель
Одним из самых действенных способов, как вывести пятна от краски с одежды, являются специальные пятновыводители, которые можно приобрести в магазинах. Для выведения пятна нужно следовать инструкциям, указанным на упаковке.
Как отстирать алкидную краску с одежды
Для выведения определенных видов краски подходят не все способы. Если на вашей одежде пятно от алкидной краски, ее могут растворить следующие вещества:
- бензин,
- средство уайт-спирит,
- скипидар,
- керосин.
Если пятно свежее, нужно сначала стереть его салфеткой, а на остатки уже наносить соответствующее средство.
Как отстирать водоэмульсионную краску с одежды
Такой вид краски могут растворить:
- спирт,
- аммиак,
- уксус,
- керосин,
- скипидар,
- другие химические растворители.
Но перед тем, как использовать такие агрессивные растворители, стоит попробовать более простые способы с применением воды с мылом и стирального порошка. Ведь некоторые виды водоэмульсионной краски можно отстирать с помощью простых моющих средств при условии, что пятно свежее.
Также стоит помнить о правиле проверять действие всех агрессивных веществ на небольшом участке одежды в незаметном месте.
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