Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

Как отстирать краску с одежды/ ua.depositphotos.com, Instagram

Если на вашу одежду попала краска, действовать нужно поскорее. Решить проблему будет намного легче, если взяться за нее сразу или по крайней мере в ближайшие часы после попадания краски.

При этом стоит учитывать, что "домашние" способы вывести пятно могут быть рискованными. Поэтому взвесьте все за и против, если собираетесь применить их на дорогой одежде или просто на любимых вещах.

В том случае, если краска уже успела застыть, перед применением различных средств нужно очистить ее верхний слой лезвием. Стоит делать это осторожно, чтобы случайно не повредить острым лезвием саму ткань. А для деликатных тканей лучше вообще пропустить этот пункт, чтобы не навредить им.

Так как краска бывает разной и имеет разный состав, не все способы могут подходить для всех таких пятен. Поэтому если один из методов не сработал – примените другой, смыв остатки предыдущего средства водой.

Также стоит правильно выбирать "инструмент", с помощью которого вы будете наносить нужные вещества на пятно. Если речь идет о грубых тканях, то можно применить щетку или обратную сторону губки для мытья посуды. Если же материал нежный, то лучше наносить и втирать средства руками или кусочком ткани.

Итак, давайте разбираться, как отстирать краску с одежды и какие средства для этого можно применить.

1. Сливочное масло и стиральный порошок

Нужно смешать эти ингредиенты в равных пропорциях и выложить смесь на пятно. Смыть через несколько минут. Если пятно не сходит, можно подержать и подольше. Затем оттереть краску и постирать вещь в стиральной машине или вручную.

Поскольку масло также может оставить пятно на одежде, перед стиркой всей вещи стоит нанести на пятно, которое оставит масло, гель для мытья посуды и подождать пол часа.

2. Подсолнечное масло

Протереть пятно от краски подсолнечным маслом и оставить на пол часа. Затем оттереть краску, нанести на этот участок гель для мытья посуды на пол часа, после чего постирать вещь полностью.

3. Подсолнечное масло, стиральный порошок и соль

Ингредиенты стоит смешать в равных пропорциях и протереть смесью пятно от краски. Оставить на 30 минут, чтобы пятно отмокало. Затем смыть остатки и нанести гель для мытья посуды на пол часа, чтобы он убрал следы масла. Далее вещь постирать полностью.

4. Пятновыводитель

Одним из самых действенных способов, как вывести пятна от краски с одежды, являются специальные пятновыводители, которые можно приобрести в магазинах. Для выведения пятна нужно следовать инструкциям, указанным на упаковке.

Как отстирать алкидную краску с одежды

Для выведения определенных видов краски подходят не все способы. Если на вашей одежде пятно от алкидной краски, ее могут растворить следующие вещества:

бензин,

средство уайт-спирит,

скипидар,

керосин.

Если пятно свежее, нужно сначала стереть его салфеткой, а на остатки уже наносить соответствующее средство.

Как отстирать водоэмульсионную краску с одежды

Такой вид краски могут растворить:

спирт,

аммиак,

уксус,

керосин,

скипидар,

другие химические растворители.

Но перед тем, как использовать такие агрессивные растворители, стоит попробовать более простые способы с применением воды с мылом и стирального порошка. Ведь некоторые виды водоэмульсионной краски можно отстирать с помощью простых моющих средств при условии, что пятно свежее.

Также стоит помнить о правиле проверять действие всех агрессивных веществ на небольшом участке одежды в незаметном месте.

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