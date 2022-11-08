Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

Зачем замачивать одежду в уксусе/ ua.depositphotos.com

Одними из самых сложных являются пятна от жирной пищи. Но как бы мы ни старались их избегать, они преследуют нас повсюду – то какая-то еда попадет на брюки во время обеда на работе, то случайно испачкается платье во время праздничного застолья и тому подобное.

От такой проблемы не застрахован никто. Но стоит помнить, что в таких случаях лучше действовать немедленно – чем быстрее вы приступите к ликвидации последствий, тем больше шансов, что от пятна не останется ни следа. А застарелые пятна, побывшие на ткани по крайней мере несколько дней, отстирать будет уже сложнее.

Если вы заметили на своей одежде такое пятно, нужно как можно скорее намылить его хозяйственным мылом и оставить так на некоторое время и затем постирать.

Еще один хороший вариант – посыпать на пятно соль достаточно толстым слоем, чтобы она вобрала в себя весь жир. Стоит повторить это несколько раз. А когда соль впитает пятно, постирать вещь полностью.

Таким же эффектом отличается и использование крахмала. Нужно втереть его в загрязненный участок и оставить на 10 минут. Затем остатки порошка убрать, а вещь постирать полностью.

Как удалить старые жирные пятна с помощью уксуса

Уксус может помочь избавиться от застарелых жирных пятен. Для этого нужно смешать его с водой в соотношении 1:1. Замочить одежду в таком растворе и оставить на 15 минут. Когда это время пройдет, извлечь вещь и постирать ее полностью.

Перед тем, замочить вещь в растворе уксуса, стоит проверить действие такого средства на небольшом участке ткани в незаметном месте. Если ткань не изменит своего цвета и структуры, значит такой способ подходит для вашей вещи.

Для замачивания можно воспользоваться и другим лайфхаком. Нужно смешать 1 литр теплой воды и 150 г соли и оставить вещь в таком растворе отмокать на некоторое время. Затем извлечь и постирать полностью.

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