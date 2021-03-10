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Как отучить кота драть мебель: четыре работающих способа от ветеринара

10 марта 2021, 15:13

К счастью, есть много способов удержать кошку от царапин в доме.

Кот
К счастью, есть много способов удержать кошку от царапин в доме. / Flickr / Edwin Fijnaut

Многие владельцы кошек знают одну вещь: они любят свою кошку, но не любят ее царапины.

Кошки царапаются о что-нибудь естественно и очень часто, и, к сожалению, иногда это касается стульев, диванов, ковриков и т. д.

К счастью, есть много способов удержать кошку от царапин в доме. Вот четыре метода, рекомендованные ветеринарами.

1. Обеспечьте кошку когтеточками

Если дать кошке что-то, что она может поцарапать, это может помешать ей царапать то, о чем не следует царапать.

Когтеточка - отличный инструмент, чтобы дать вашей кошке возможность царапать когтями. Вот что вам следует искать в когтеточке:

Столбы должны быть достаточной высоты, чтобы кошка могла поцарапать столб передними лапами, стоя на задних лапах, - говорит Райан Э. Энглар, директор по развитию ветеринарных навыков Колледжа ветеринарной медицины Университета Аризоны.

Кроме того, очень важно, чтобы столб был прочным. Кошки могут очень сильно царапаться, а прочный столб гарантирует, что они не раздавят вашего питомца.

По словам Инглара, хотя столбики обычно вертикальные, некоторые кошки предпочитают горизонтальные столбы. Поэкспериментируйте и посмотрите, что больше всего нравится вашей кошке.

Что касается материалов, это в основном зависит от предпочтений вашей кошки. Обычные материалы включают ковер, сизаль и голое дерево.

Что касается того, где разместить когтеточку, у вас есть несколько вариантов. "Кошки обычно царапаются, чтобы пометить свою территорию, точить когти и / или потянуться. Поэтому столбы часто стратегически размещаются рядом со спальным местом кошки, чтобы облегчить растяжку после сна", - говорит Инглар.

Кроме того, вы можете положить столбик в то место, которое они предпочитают поцарапать.

Как заинтересовать кошку когтеточкой

Инглар говорит, что можно заставить кошку почесать столбик следующими способами:

  • Превратите его в игровую площадку с игрушками
  • Посыпьте столб кошачьей мятой
  • Натрите столб тунцовым маслом
  • Самостоятельная имитация царапания игрушки

2. Используйте физические средства устрашения

Еще один метод, который вы можете использовать, - это положить физические средства отпугивания возле мебели, где кошки обычно чешутся.

"Одним из примеров физического сдерживающего фактора является упаковочная лента, - говорит Кристи Флинн, доктор медицинских наук, доцент кафедры первичной медико-санитарной помощи Колледжа ветеринарной медицины Университета Миннесоты. Также можно использовать двусторонний скотч или наждачную бумагу.

Положите скотч липкой стороной вверх или разбросайте наждачную бумагу по мебели, которую кошка любит царапать. Кошкам обычно не нравится текстура наждачной бумаги или ощущение липкой ленты на лапах, поэтому они с большей вероятностью будут избегать этого места.

Флинн говорит, что вы также должны разместить прямо в этой области когтеточку, чтобы у них была альтернатива царапинам.

Следует отметить, что физические средства устрашения не всегда работают. В некоторых случаях кошка сможет отсоединить сдерживающий фактор, залезть в мебель, или их даже можно попросить поиграть с материалом, потому что это будет им весело, - говорит М. Линн Лилли, доцент кафедры поведенческой медицины, ветеринарных клинических наук в Колледже ветеринарной медицины Университета штата Огайо.

Можно ли купить спрей, чтобы кошки не царапали мебель?

На рынке доступны спреи, которые обещают отпугнуть ваших кошек от царапин. Хотя это кажется отличным быстрым решением, Флинн говорит, что они не всегда эффективны. Более того, они могут вызывать отвращение и поэтому обычно не рекомендуются.

3. Используйте пластиковые колпачки для ногтей

Колпачки для ногтей имеют тупую поверхность, что позволяет кошке по-прежнему царапать, но предотвращает повреждение поверхностей, в то же время позволяя кошке выполнять все движения царапания, говорит Лилли.

Пластиковые колпачки для ногтей обычно надеваются на клей средней продолжительности, безопасный для домашних животных. Недостатком является то, что их нужно заменять по мере роста ногтей, и если ваша кошка сопротивляется, когда вы пытаетесь дотронуться до ее лап, вам может потребоваться успокоить ее с помощью ветеринарной бригады, - говорит Лилли.

Если кошке комфортно, когда вы держите ее лапы, вы можете сделать это самостоятельно дома. Делаете ли вы это у ветеринара или дома, Флинн советует делать это каждый месяц или около того. Обязательно сначала подстригите им ногти и посмотрите обучающее видео онлайн, чтобы узнать, как правильно их наносить.

По мере того, как кошке становится все удобнее подстригать ногти, вы можете начать делать по одной лапе за раз, а со временем - все сразу.

4. Держите кошачьи когти короткими

"В идеале, - советует Флинн, - подстригайте кошке когти каждые две недели или около того. Если гвозди будут короткими, они не будут такими острыми, что приведет к меньшему ущербу, если они действительно поцарапают мебель.

"Начните с обрезания одного ногтя в день и каждый раз угощайте их. Таким образом, они учатся, что для стрижки ногтей стоит сидеть спокойно, и это не будет утомительно. К тому времени, как вы закончите с последним ногтем, первый один готов к повторной стрижке ", - говорит Флинн.

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