Как "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитрость

Вода и уксус помогут "продлить жизнь" зелени, узнали журналисты / УНИАН

Зелени можно простыми способами "продлить жизнь", в частности, опрыскать водой. Зелень также будет дольше оставаться более свежей, если прибегнуть к одной хитрости – опрыскать ее водой с уксусом.

Самые изобретательные продавцы отправляют зелень на час в холодную воду с уксусом, и тогда она очень долго практически не теряет свои качества. Такой способ "продления жизни" зелени не стоит считать полезным, говорится в сюжете программы Сніданок з 1+1.

Журналисты отметили, что зелень проще всего выбирать – просто необходимо посмотреть, насколько на зеленая и неувядшая.

"…Для того, чтобы зелень сохранялась свежей как можно дольше, она любит много воды. Поэтому ее опрыскивают водой, и она остается свежей дольше", – отмечается в сюжете.

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Ранее диетолог-нутрициолог Ольга Набока поделилась, что зелень, выращенная в земле, полезнее той, которая росла в опилках, и более яркая. Эксперт добавила, что в грунтовой зелени в два-три раза больше макро- и микроэлементов.