Как расстаться с хламом: простые способы, которые ошеломят своим результатом

Даже самый бережливый и экономный человек, который чайные пакетики заваривает по три раза, рано или поздно думает "Как расстаться с хламом?".

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С хламом в доме желательно разобраться раз и навсегда / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Времена нынче непростые ‒ и тщательно приходиться экономить любую копейку. То есть, если ранее вещи можно было более или менее не копить, а постоянно обновлять и покупать себе новые, то нынче так не разгонишься. Тем не менее, поступать как извечный литературный герой по фамилии Плюшкин ‒ и постоянно копить-копить-копить вещи тоже не нужно. Ниже мы детально расскажем, как правильно начать расхламление.

Что делать со старыми ненужными вещами

Во-первых, их можно продать непосредственно через сайты объявлений. Даже из старого бабушкиного дивана, из которого едва удалось вытравить тараканов, можно сделать лот для продажи. Особенно, если не ломить большую цену и настаивать на самовывозе. И вы удивитесь, как быстро найдутся желающие его приобрести.

Во-вторых, можно заказать вывоз вещей. Периодически на дверях подъездов появляются объявления – мол, так и так, покупаем хлам (всякого рода старые вещи ‒ от магнитофона "Легенда" до старого кляссера с советскими марками). Таким людям можно и заказать вызов старых вещей. И какая-никакая копеечка лишняя у вас появится.

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В-третьих, можно сдать в комиссионку. Да, такие магазины все еще работают — и даже в больших городах. Стоит лишь немного отойти в сторону с главных улиц (или даже есть целые большие рынки-барахолки в городах-миллиониках) ‒ и точно найдется такой магазин. Как правило, с хмурым и слегка похмельным продавцом. Тем не менее, некоторые старые вещи можно ему продать. Следует только помнить ‒ они не любят торговаться. Но если вы готовы старье отдавать за бесценок, то все будет в порядке ‒ его оторвут с руками и ногами.

В-четвертых, можно вещи обменять на фримаркетах. Это такие специальные сходки людей, на которых принято обмениваются вещами. Их можно провести буквально где угодно ‒ и в баре, и на рынке и просто даже прямо в бабушкиной квартире. Тут можно обменяться книгами, домашними растениями и ‒ даже какой-то старой бытовой техникой или кухонными приборами. Ну или ‒ одеждой. Ведь не у всех есть желание долго ходить по секонд-хендам и стоковым магазинам. В общем, проще всего подписаться на профильные группы в соцсетях и ожидать анонсов свежих мероприятий.

В-пятых, можно вещи попросту раздать в благотворительных целях. Особенно ‒ одежду и обувь. Многие благотворительные фонды принимают также постельное белье, головные уборы, сумки, игрушки, книги. Главное ‒ чтобы вещи были предельно чистыми и в рабочем состоянии. Ну и ‒ если Вы религиозны, то вещи можно отнести куда-нибудь в храм (и там их раздадут сирым и убогим).

В-шестых, киньте клич о раздаче через соцсети. Через Сеть можно избавиться от любых вещей — мебели, гитар с бубнами, бытовой техники, одежды. Тут достаточно сделать посты о их раздаче в соцсетях либо в профильных пабликах, на которые обычно подписано множество десятков тысяч людей.

Как понять, что пора расхламляться

Гляньте повнимательней ‒ много ли у вас скопилось веществ, у которых истек срок годности (они ведь могут нанести вред здоровью). И это не только продукты с лекарствами, но и, скажем, дамская косметика.

Далее —тщательно перебрать свой шкаф. Во-первых, нужно разделить одежду на категории ‒ ту, которую вы носите часто, ту, которой нужен ремонт, множество старых вещей и те, которые долго не носились. Так вот, оставить нужно одежду только из первых двух пунктов (в том числе ‒ и обувь с сумками).

Затем ‒ разберите документы, бумажки, чеки и книги. Загляните в комод, который наверняка будет забит всякой мелочью. Ну и ‒ не забудьте проверить, в порядке ли кухонные принадлежности, бытовая техника и мебель.

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