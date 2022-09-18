Как сэкономить деньги при оплате света: топ-6 способов от экспертов коммунальщиков

Топ-6 способов от экспертов коммунальщиков / коллаж УНИАН и Flickr / Джордж Редгрейв

С приближением отопительного сезона (который наверняка будет очень сложным из-за нападения РФ на Украину) наверняка у украинцев возникнут проблемы с максимальной экономией электроэнергии. Некоторыми советами по поводу экономии поделились специалисты компании "Киевтеплокоммунэнерго " в Telegram.

Холодильник. Прибор должен стоять подальше от плиты и радиаторов, ведь из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на компрессор, что приводит к затратам большего количества электроэнергии и к уменьшению срока службы устройства. Дистанция минимальная от холодильника до стены должно составлять пять сантиметров. А неправильно расположенный холодильник потребляет примерно на треть больше электроэнергии, чем правильно.

Стиралка. Ее уместно загружать на разрешенный максимум ‒ при частичной загрузке используется почти столько же энергии, как и при полной. Обратите внимание на температуру стирки, ведь 90% энергии уходит именно на нагрев воды. Так же на максимум нагружайте и посудомоечную машину.

Электрический чайник. Кипятите только требуемое количество воды. Также регулярно очищать этот прибор нужно от накипи — это повысит теплопроводность и снизит потребление электроэнергии.

Утюг. Начинайте глажку с тех вещей, которые требуют более низкой температуры, затем добавляйте температуру и продолжайте гладить другие вещи.

Бойлер. Установите прибор на оптимальную, среднюю, температуру. Если же он будет сильно греть воду, то это приведет только к лишним затратам и дополнительной нагрузке на сеть и сам бойлер. Далее ‒ не нужно выключать его из Сети. Дело в том, что на поддержание температуры тратится гораздо меньше энергии, чем на нагрев с нуля.

Электроплита. Во время приготовления пищи пользуйтесь посудой с крышкой. Пища приготовится быстрее, а электроэнергии будет потреблено меньше. Также можно отключить конфорку за несколько минут до конца готовки пищи.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что цена на газ для населения в Украине после мая 2022 года не изменится. Стоимость кубометра топлива по-прежнему будет составлять 7,99 грн.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Такое решение было принято из-за военного положения", - подчеркнули в сообщении.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Украина намерена полностью отказаться от покупки российского газа. Киев уже ведет переговоры с США с целью покупки американского топлива.

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