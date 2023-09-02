Как убрать царапины на телефоне: копеечное средство творит настоящие чудеса

Как убрать глубокие царапины с экрана - самый эффективный лайфхак.

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Как убрать мелкие царапины на корпусе телефона / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/USA-Reiseblogger, Flickr/Yoann JEZEQUEL

Проблемы с трещинами и царапинами на экранах мобильных телефонов являются настоящей приметой времени. Практически у каждого рано или поздно возникает такой вопрос.

При этом не всегда бывает удобно идти в специализированный сервисный центр для решения проблемы удаления одной-единственной царапины на экране. Логически возникает вопрос, можно ли и как убрать царапины с телефона в домашних условиях.

Как можно избавиться от царапин на телефоне

В Сети есть множество советов и рекомендаций по этому поводу. И некоторые из них действительно работают.

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Порядок действий:

смешайте половину чайной ложки соды и столько же воды;

размешайте до состояния полужидкой кашицы;

раствором покройте на экран и втирайте ватным диском или мягкой тряпочкой;

по окончании процедуры тщательно вытрите влажной салфеткой.

Можно ли удалить царапины с экрана телефона

В продаже можно найти различные составы, которые помогают избавляться от царапин на экране телефона. С этой целью рекомендуется использовать специальную пасту – ее можно купить в специализированных отделах. При этом также рекомендуется пользоваться фланелевой тканью для протирки экрана телефона. Если ее у вас нет под рукой, возьмите любой другой кусочек шерстяной ткани. Специалисты рекомендуют наносить пасту не на экран, а именно на ткань.

Как убрать глубокую царапину на экране

Есть рекомендации, как бороться с достаточно глубокими царапинами на экране смартфона. Для этого советуют использовать масло, которое необходимо нанести в местах царапин и распределить мелкой кисточкой. После этого можно наклеить новую защитную пленку, а масло должно равномерно распределиться, заполнив царапины, восстановив идеальный внешний вид экрана вашего телефона.

Как убрать мелкие царапины на корпусе телефона

В Сети пользователи делятся рецептами, как в домашних условиях избавиться от царапин на смартфоне.

Порядок действий:

протрите спиртом место с царапинами;

затем дать ему время для просыхания;

после этого аккуратно нанесите закрепитель лака и выполните полировку.

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