Как варить какао — самый простой рецепт

Чтобы сварить вкусный какао нужно знать всего один секрет / pixabay

В холодную зиму всегда хочется расслабиться в уютном кресле с чашкой горячего какао и любимой книжкой. Но мало кто задумывается о том, как правильно варить какао.

Существует несколько технологий приготовления напитка — на основе молока и на основе воды. По вкусу они отличаются достаточно сильно.

В какао содержится масса витаминов и микроэлементов, например, калий, магний, кальций, фосфор, натрий, медь, железо, марганец, цинк, фтор, молибден, витамины групп А, Е, В, РР.

Главред расскажет о том, как сварить какао вкусным. Нужно использовать при приготовлении небольшие тонкости и секреты. Всего парочка нехитрых правил, и вы сможете насладиться ароматным напитком дома.

Как варить какао - простой рецепт

Вам понадобится:

молоко - 0,5 л молока;

сахар - 1,5 ст.л.;

какао-порошок - 1,5 ст.л.

Ставим на плиту кастрюльку с молоком и доводим до кипения.

В миске соединяем сахар с какао и хорошо растираем. Это позволит избежать появления комочков в напитке.

Как только молоко начнет закипать, высыпаем приготовленную смесь. Размешиваем непрерывно. Удобно использовать венчик.

Провариваем напиток минутку при слабом кипении, не отходим от него ни на секунду, так как молоко норовит убежать.

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Разливаем по чашкам, немного остужаем.

Как варить какао на воде

Такой рецепт какао выручит если дома нету молока. А чтобы напиток не был совсем скучным, можно добавить в него кусочки шоколада или ваниль.

Вам понадобится:

сахар - 3 чайные ложки;

какао - 3 чайные ложки;

шоколад - 2-3 кубика.

Размешиваем какао с сахаром, ванилью и постепенно вводим воду, не допускаем образования комочков. Можно взять сразу кипяток.

Ставим на плиту и провариваем две минутки. Но можно просто отправить напиток в микроволновую печку.

Теперь его нужно немного остудить, в горячую массу лучше не добавлять шоколад.

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Пока какао остывает, шоколадку можно порезать на более мелкие кубики.

Добавляем шоколад в какао, он немного подтает от тепла и напиток будет еще вкусней.

Как варить какао - видео: