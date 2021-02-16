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Как варить кисель — самый простой и вкусный рецепт

16 февраля 2021, 16:38

Чтобы сварить кисель вкусный и порадовать своих близких, нужно знать всего несколько секретов приготовления идеального напитка.

Кисель варить очень просто и много времени не нужно / edana.ru

Кисель — очень полезный для здоровья напиток. Он защищает слизистую оболочку желудка, обволакивая ее, улучшает пищеварение и предотвращает развитие дисбактериоза.

Врачи говорят, что кисель особенно полезно пить при гастрите с повышенной кислотностью. Фруктовые и ягодные кисели содержат большое количество витаминов и питательных веществ.

Кисель идеально подходит как для детей, так и для взрослых и пожилых людей, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии.

Главред расскажет несколько секретов, как варить идеальный кисель.

Самое главное во вкусе киселя – жидкость, которую вы выбираете в качестве основы. В принципе, вы можете использовать все, что есть у вас под рукой – джемы, варенья, свежие или замороженные ягоды, сухофрукты и т.д. Стоит учитывать, что жидкая основа должна быть немного слаще ожидаемого вкуса, так как крахмал подавляет сладость продукта.

Кисели делают из свежих и замороженных ягод, фруктов, сухофруктов, сушеных ягод, овсяных хлопьев. Также напиток готовят из вишни, клюквы, смородины, клубники. Чтобы облегчить процесс приготовления киселя, можно использовать фруктовые соки, варенье, сиропы.

Как варить кисель — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 2 стакана свежих или замороженных ягод (например, клубники, малины или клюквы);
  • 5 стаканов воды;
  • 6 столовых ложек сахара для клюквы и 3-4 столовые ложки сахара для клубники или малины;
  • 50 г картофельного крахмала.

Залить ягоды 4 стаканами воды в кастрюле. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить от 10 до 15 минут.

Дать немного остыть и, используя обратную сторону ложки, протереть ягоды через мелкое сито, установленное над миской.

Старайтесь извлечь как можно больше сока, насколько это возможно.

Вернуть ягоды и жидкость обратно в кастрюлю. Добавить сахар и довести до кипения на среднем огне, помешивая.

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Уменьшить огонь до минимума и варить на медленном огне, пока сахар полностью не растворится, от 2 до 3 минут.

Развести картофельный крахмал с оставшимся стаканом воды, тщательно помешивая.

Размешать крахмал с ягодной смесью и довести до кипения, энергично помешивая, пока смесь не загустеет.

Снять с огня и остудить, помешивая время от времени.

Кисель из сухофруктов — рецепт

Ингредиенты:

  • 2 стакана сухофруктов (например, 1/2 стакана сушеных яблок, 1/2 стакана чернослива, 1/2 стакана кураги, 1/2 стакана изюма);
  • 6 стаканов кипятка,1/2 стакана холодной воды;
  • 2 столовые ложки картофельного крахмала;
  • 2-3 столовые ложки меда;
  • 1 маленькая палочка корицы.

Тщательно промыть сухофрукты и выложить в большую кастрюлю вместе с палочкой корицы. Залить сухофрукты кипятком, накрыть крышкой и оставить на 30 минут.

Затем добавить мед, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения на сильном огне.

Уменьшить огонь и готовить в течение 5-7 минут.

Смешать картофельный крахмал с 1/2 стакана холодной воды и медленно вылить полученную смесь в кастрюлю, непрерывно помешивая.

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Довести до кипения и сразу же снять с огня. При желании вы можете протереть кисель через сито, чтобы измельчить сухофрукты.

Подавать кисель теплым или холодным.

Кисель из вишни - видеорецепт:

рецепт Кисель напитки
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