УкрРус
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт

15 февраля 2021, 17:32

Кускус приготовить очень просто, важно знать всего один секрет для приготовления вкусного гарнира.

Как вкусно приготовить кускус / pixabay

Кускус - это крупа, которая изготавливается определенным образом из твердых сортов пшеницы, пшена, ячменя или риса. Технология производства кускуса схожа с производством макаронных изделий.

Кускус богат витамином В5, который положительным образом влияет жизненный тонус, укрепляет иммунитет, борется с хронической усталостью и депрессией и даже лечит бессонницу.

А еще в кускусе большое количество важных микроэлементов: фосфора, калия, железа, меди и пищевых волокон — способствует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.

Кускус – это высококалорийная крупа, которая прекрасно сочетается с рыбой, морепродуктами, овощами, мясом, фруктами (сухофруктами), орехами и приправами.

Главред расскажет, как правильно приготовить кускус, чтобы ваше блюдо было идеальным.

Как варить кускус — пошаговый рецепт

Для приготовления кускуса вам понадобятся:

  • Кускус - стакан;
  • Горячая вода - 1,5 стакана;
  • Соль/сахар по вкусу.

Кускус высыпать в кастрюлю и залить его горячей водой, желательно только что закипевшей.

Затем накрыть кастрюлю плотной крышкой и дать постоять 5-7 минут.

После этого аккуратно взбить кускус вилкой, чтобы он получился рассыпчатым.

Пропорции можно немного изменить.

Для более твердого и рассыпчатого кускуса нужно взять 1 стакан кускуса и 1 стакан воды, для более нежного – 1 стакан кускуса и 2 стакана воды.

Первый вариант можно использовать для добавления в салат из свежих овощей и зелени, сбрызнув его несколькими каплями лимонного сока.

Более мягкий и нежный кускус подойдет для гарнира, особенно, если вместо воды вы добавите бульон или приготовите кускус на пару над мясом или овощами.

Кускус с овощами — рецепт

Вам понадобится:

  • Кускус - 100 г;
  • Вода - 0,5 л;
  • Соевый соус - 50 мл;
  • Соль - 5 г;
  • Лук репчатый - 1 шт;
  • Морковь 1 шт.
Кускус с овощами приготовить очень просто / pixabay

Насыпьте кускус в термостойкую миску. Немного посолите и перемешайте. Залейте одним стаканом кипятка. Накройте кускус крышкой и оставьте набухать на десять-пятнадцать минут.

Лук почистите, помойте и порежьте кубиками. Обжарьте его на растительном масле до полупрозрачного состояния.

Почистите, помойте морковь и натрите на средней терке. Добавьте морковь к луку и обжаривайте пять минут.

Затем поперчите, влейте в сковороду соевый соус. Накройте крышкой и тушите до готовности.

В готовые овощи добавьте кускус и перемешайте.

Гарнир готов. Подавать его можно с мясом или рыбой.

Как приготовить кускус - видеорецепт:

каша рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные измененияГаз 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Как варить пельмени правильно – простой рецептКак варить пельмени правильно – простой рецепт Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухниЧтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Какие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знатьКакие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знать Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчинКак продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин
Следующий материал

Последние новости

17:32
Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт
17:25
Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google" Видео
17:20
Во Франции призвали Украину не спешить с изменением Минских соглашений Видео
17:08
Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше Видео
17:07
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
Реклама
17:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
17:00
Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно Видео
17:00
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами
16:46
Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники
16:28
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
16:16
Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой Видео
16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше Видео
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Видео
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
Реклама
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
12:53
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
12:37
4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу Видео
12:34
Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове Видео
12:32
Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Фото
12:31
Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты Видео
12:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето: фото Фото Видео
12:14
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
12:13
Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе Видео
11:57
Журналисты подловили авто Порошенко на хитром нарушении Видео
Реклама
11:44
Как избавиться от жирных волос: врачебные лайфхаки Видео
11:29
В Кабмине объяснили, как платить за отопление на 50% меньше Видео
11:22
"Сердечная еда": какие продукты помогают сердцу, а какие убивают Видео
11:17
Конкуренты "наступают на пятки" Зеленскому в президентском рейтинге – опрос
10:42
Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства мнение
10:14
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
10:06
Сретение Господне: поздравления в картинках, в прозе и стихах Видео
09:57
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине Видео
09:51
Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины Видео
09:25
Шварценеггер рассказал, как его вдохновил силач родом с Донбасса
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять