Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт

Как вкусно приготовить кускус / pixabay

Кускус - это крупа, которая изготавливается определенным образом из твердых сортов пшеницы, пшена, ячменя или риса. Технология производства кускуса схожа с производством макаронных изделий.

Кускус богат витамином В5, который положительным образом влияет жизненный тонус, укрепляет иммунитет, борется с хронической усталостью и депрессией и даже лечит бессонницу.

А еще в кускусе большое количество важных микроэлементов: фосфора, калия, железа, меди и пищевых волокон — способствует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.

Кускус – это высококалорийная крупа, которая прекрасно сочетается с рыбой, морепродуктами, овощами, мясом, фруктами (сухофруктами), орехами и приправами.

Главред расскажет, как правильно приготовить кускус, чтобы ваше блюдо было идеальным.

Как варить кускус — пошаговый рецепт

Для приготовления кускуса вам понадобятся:

Кускус - стакан;

Горячая вода - 1,5 стакана;

Соль/сахар по вкусу.

Кускус высыпать в кастрюлю и залить его горячей водой, желательно только что закипевшей.

Затем накрыть кастрюлю плотной крышкой и дать постоять 5-7 минут.

После этого аккуратно взбить кускус вилкой, чтобы он получился рассыпчатым.

Пропорции можно немного изменить.

Для более твердого и рассыпчатого кускуса нужно взять 1 стакан кускуса и 1 стакан воды, для более нежного – 1 стакан кускуса и 2 стакана воды.

Первый вариант можно использовать для добавления в салат из свежих овощей и зелени, сбрызнув его несколькими каплями лимонного сока.

Более мягкий и нежный кускус подойдет для гарнира, особенно, если вместо воды вы добавите бульон или приготовите кускус на пару над мясом или овощами.

Кускус с овощами — рецепт

Вам понадобится:

Кускус - 100 г;

Вода - 0,5 л;

Соевый соус - 50 мл;

Соль - 5 г;

Лук репчатый - 1 шт;

Морковь 1 шт.

Кускус с овощами приготовить очень просто / pixabay

Насыпьте кускус в термостойкую миску. Немного посолите и перемешайте. Залейте одним стаканом кипятка. Накройте кускус крышкой и оставьте набухать на десять-пятнадцать минут.

Лук почистите, помойте и порежьте кубиками. Обжарьте его на растительном масле до полупрозрачного состояния.

Почистите, помойте морковь и натрите на средней терке. Добавьте морковь к луку и обжаривайте пять минут.

Затем поперчите, влейте в сковороду соевый соус. Накройте крышкой и тушите до готовности.

В готовые овощи добавьте кускус и перемешайте.

Гарнир готов. Подавать его можно с мясом или рыбой.

Как приготовить кускус - видеорецепт: