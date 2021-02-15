Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт

Кускус приготовить очень просто, важно знать всего один секрет для приготовления вкусного гарнира.
Кускус - это крупа, которая изготавливается определенным образом из твердых сортов пшеницы, пшена, ячменя или риса. Технология производства кускуса схожа с производством макаронных изделий.
Кускус богат витамином В5, который положительным образом влияет жизненный тонус, укрепляет иммунитет, борется с хронической усталостью и депрессией и даже лечит бессонницу.
А еще в кускусе большое количество важных микроэлементов: фосфора, калия, железа, меди и пищевых волокон — способствует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.
Кускус – это высококалорийная крупа, которая прекрасно сочетается с рыбой, морепродуктами, овощами, мясом, фруктами (сухофруктами), орехами и приправами.
Главред расскажет, как правильно приготовить кускус, чтобы ваше блюдо было идеальным.
Как варить кускус — пошаговый рецепт
Для приготовления кускуса вам понадобятся:
- Кускус - стакан;
- Горячая вода - 1,5 стакана;
- Соль/сахар по вкусу.
Кускус высыпать в кастрюлю и залить его горячей водой, желательно только что закипевшей.
Затем накрыть кастрюлю плотной крышкой и дать постоять 5-7 минут.
После этого аккуратно взбить кускус вилкой, чтобы он получился рассыпчатым.
Пропорции можно немного изменить.
Для более твердого и рассыпчатого кускуса нужно взять 1 стакан кускуса и 1 стакан воды, для более нежного – 1 стакан кускуса и 2 стакана воды.
Первый вариант можно использовать для добавления в салат из свежих овощей и зелени, сбрызнув его несколькими каплями лимонного сока.
Более мягкий и нежный кускус подойдет для гарнира, особенно, если вместо воды вы добавите бульон или приготовите кускус на пару над мясом или овощами.
Кускус с овощами — рецепт
Вам понадобится:
- Кускус - 100 г;
- Вода - 0,5 л;
- Соевый соус - 50 мл;
- Соль - 5 г;
- Лук репчатый - 1 шт;
- Морковь 1 шт.
Насыпьте кускус в термостойкую миску. Немного посолите и перемешайте. Залейте одним стаканом кипятка. Накройте кускус крышкой и оставьте набухать на десять-пятнадцать минут.
Лук почистите, помойте и порежьте кубиками. Обжарьте его на растительном масле до полупрозрачного состояния.
Почистите, помойте морковь и натрите на средней терке. Добавьте морковь к луку и обжаривайте пять минут.
Затем поперчите, влейте в сковороду соевый соус. Накройте крышкой и тушите до готовности.
В готовые овощи добавьте кускус и перемешайте.
Гарнир готов. Подавать его можно с мясом или рыбой.
Как приготовить кускус - видеорецепт: