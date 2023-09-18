Как заточить нож на мясорубку: простейшие способы ошеломят даже опытных хозяек

Бывает так, что в доме не наточены ножи. Но особенно неприятно для хозяек, когда затупился нож на мясорубке. Разбираемся, как заточить нож на мясорубку.

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Ножи в мясорубке желательно всегда держать острыми / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Заточка ножа для мясорубки важная процедура, которая обеспечивает безопасную и эффективную работу с устройством. Ниже мы детально расскажем, как справиться с его заточкой.

Заточить нож на мясорубку

Вот как это можно сделать. Сперва нужно приготовить инструменты:

Заточной камень или точильный стержень;

Шлифовальная машина (опционально).

Затем нужно позаботиться о безопасности:

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Наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от мелких частиц;

Убедитесь, что нож отсоединен от мясорубки и находится в отдельности.

Затем нужно тщательно подобрать и соблюдать угол заточки. Ножи для мясорубок обычно имеют угол заточки от 20 до 45 градусов (заранее уточните рекомендации для вашей мясорубки).

Заточка с использованием точильного камня:

Удерживайте нож в руке или закрепите его в зажиме;

Поддерживайте угол заточки и двигайтесь камнем от основания лезвия к кончику, производя равномерное и легкое давление.

Повторяйте этот процесс с обеих сторон ножа, сохраняя угол.

Заточка с использованием шлифовальной машины. Если у вас есть шлифовальная машина с соответствующими аксессуарами, вы можете использовать ее для заточки ножа. Следуйте инструкциям производителя и не забудьте соблюдать меры предосторожности.

Сперва проведите проверку остроты. Осторожно протаскивайте нож через бумагу или тонкий кусок картона. Он в идеале должен легко резать материал. Если же нож все еще не острый, то лучше всего обратитесь к профессионалу.

Заточив нож для мясорубки, вы улучшите его производительность и сделаете работу с мясорубкой более безопасной. Следите за состоянием ножа и регулярно его затачивайте, чтобы сохранить их остроту.

Какие части мясорубки нужно точить

В мясорубке, как правило, есть две основные части, которые могут потребовать заточки:

Собственно, нож (режущие диски). Эти компоненты находятся внутри мясорубки и отвечают за резку мяса или других продуктов. Они имеют лезвия, которые со временем могут потерять остроту. Ножи необходимо затачивать периодически, чтобы обеспечить эффективную работу мясорубки.

Пресс-шнек (винт): Пресс-шнек находится внутри мясорубки и отвечает за передвижение мяса внутри машинки и его выдавливание через ножи. Хотя этот компонент не имеет лезвий, его также можно подвергать заточке, если он становится тупым или изношенным.

Заточка ножей - наиболее важная часть обслуживания мясорубки, так как она непосредственно влияет на результирующее качество мясорубки. Пресс-шнек, обычно, не требует такой частой заточки как ножи, но если вы замечаете, что мясо перестает хорошо проходить.

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