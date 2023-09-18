Как заточить нож на мясорубку: простейшие способы ошеломят даже опытных хозяек

Заточка ножа для мясорубки важная процедура, которая обеспечивает безопасную и эффективную работу с устройством. Ниже мы детально расскажем, как справиться с его заточкой.
Заточить нож на мясорубку
Вот как это можно сделать. Сперва нужно приготовить инструменты:
- Заточной камень или точильный стержень;
- Шлифовальная машина (опционально).
Затем нужно позаботиться о безопасности:
- Наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от мелких частиц;
- Убедитесь, что нож отсоединен от мясорубки и находится в отдельности.
Затем нужно тщательно подобрать и соблюдать угол заточки. Ножи для мясорубок обычно имеют угол заточки от 20 до 45 градусов (заранее уточните рекомендации для вашей мясорубки).
Заточка с использованием точильного камня:
- Удерживайте нож в руке или закрепите его в зажиме;
- Поддерживайте угол заточки и двигайтесь камнем от основания лезвия к кончику, производя равномерное и легкое давление.
- Повторяйте этот процесс с обеих сторон ножа, сохраняя угол.
Заточка с использованием шлифовальной машины. Если у вас есть шлифовальная машина с соответствующими аксессуарами, вы можете использовать ее для заточки ножа. Следуйте инструкциям производителя и не забудьте соблюдать меры предосторожности.
Сперва проведите проверку остроты. Осторожно протаскивайте нож через бумагу или тонкий кусок картона. Он в идеале должен легко резать материал. Если же нож все еще не острый, то лучше всего обратитесь к профессионалу.
Заточив нож для мясорубки, вы улучшите его производительность и сделаете работу с мясорубкой более безопасной. Следите за состоянием ножа и регулярно его затачивайте, чтобы сохранить их остроту.
Какие части мясорубки нужно точить
В мясорубке, как правило, есть две основные части, которые могут потребовать заточки:
Собственно, нож (режущие диски). Эти компоненты находятся внутри мясорубки и отвечают за резку мяса или других продуктов. Они имеют лезвия, которые со временем могут потерять остроту. Ножи необходимо затачивать периодически, чтобы обеспечить эффективную работу мясорубки.
Пресс-шнек (винт): Пресс-шнек находится внутри мясорубки и отвечает за передвижение мяса внутри машинки и его выдавливание через ножи. Хотя этот компонент не имеет лезвий, его также можно подвергать заточке, если он становится тупым или изношенным.
Заточка ножей - наиболее важная часть обслуживания мясорубки, так как она непосредственно влияет на результирующее качество мясорубки. Пресс-шнек, обычно, не требует такой частой заточки как ножи, но если вы замечаете, что мясо перестает хорошо проходить.
Вас могут заинтересовать такие тексты:
- Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек
- Чем убить запах дыма в доме, когда на кухне что-то сгорело: два способа
- Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета