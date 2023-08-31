Оно там не случайно: зачем нужно отверстие в лезвии ножа

В мире кулинарии существует множество нюансов, о которых не задумываются повседневные повара. Одним из таких загадочных элементов являются дырки, размещенные на лезвии некоторых ножей.
Мы раскроем секрет и расскажем, для чего предназначены эти дырки на ножах.
Для чего дырки на лезвии ножа?
Дырки на лезвии ножа – это не просто декоративный элемент, а умное решение, призванное придать ножу дополнительные функциональные свойства. Эти отверстия выполняют разные задачи в зависимости от типа ножа и его назначения.
Зачем дырка в ноже для мяса?
Ножи для мяса, часто имеющие небольшие дырки вдоль лезвия, обладают особым свойством – они позволяют предотвратить прилипание кусков мяса к ножу во время нарезки. Дырки создают воздушные карманы между лезвием и поверхностью мяса, что снижает трение и упрощает процесс нарезки.
Почему нож для сыра с дырками?
Ножи для сыра часто имеют не только специфическую форму лезвия, но и дырки на нем. Это обеспечивает более легкое и равномерное срезание сыра. Дырки позволяют уменьшить поверхность контакта между лезвием и сыром, что уменьшает прилипание и избыточное сцепление.
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