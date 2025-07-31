Как заточить ножницы в домашних условиях: 5 простых способов без профи‑точилки

Заточить ножницы в домашних условиях можно легко и без специальных инструментов.

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Как заточить ножницы в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как заточить ножницы в домашних условиях

Как не допустить, чтобы ножницы затупились

Со временем даже самые качественные ножницы начинают плохо резать — тянут ткань, мнут бумагу и становятся бесполезными на кухне или в мастерской.

Но не спешите их выбрасывать: заточить ножницы в домашних условиях можно легко и без специальных инструментов.

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Алюминиевая фольга

Самый быстрый и популярный метод. Возьмите лист фольги длиной около 30 см, сложите его несколько раз до ширины около 2–3 см и просто разрежьте на полоски, используя всю длину лезвий. Повторите 10–15 раз. Затем вытрите ножницы сухой тканью.

Наждачная бумага

Подойдёт для ножниц, которые стали совсем тупыми. Сложите небольшой лист наждачки (зернистость 150–200) шероховатой стороной наружу. Сделайте несколько разрезов по бумаге, затем протрите лезвия влажной тканью. Это поможет убрать частицы абразива и грязь.

Точильный камень

Более серьёзный способ. Разберите ножницы, чтобы получить доступ к каждому лезвию, и проведите им по смоченному камню под углом 15–20°. Повторяйте движение до получения равномерной фаски. Затем вытрите лезвия и соберите инструмент обратно.

Советы по уходу за ножницами

Не храните ножницы во влажных местах. После заточки обязательно вытирайте инструмент насухо. Регулярно смазывайте винт каплей масла — ход станет мягче.

Смотрите видео о том, как заточить ножницы в домашних условиях:

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