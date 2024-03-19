Когда начинается сезон щуки: простые советы для рыбаков

Весна в самом разгаре, а, значит, рыбаки начинают думать - "Когда начинается сезон щуки?". Главред детально разбирается в теме.

https://glavred.info/lifehack/kogda-nachinaetsya-sezon-shchuki-prostye-sovety-dlya-rybakov-10551191.html Ссылка скопирована

Коли починається сезон щуки? / коллаж Главред, фото УНИАН

В каком месяце начинается жор у щуки?

Жор у щуки начинается в следующие периоды:

1. Весной:

Преднерестовый жор:

В зависимости от региона:

В южных регионах: конец февраля - начало марта.

В центральных регионах: март - начало апреля.

В северных регионах: апрель - май.

Постнерестовый жор:

Через 1-2 недели после нереста.

2. Осенью:

Жор перед ледоставом:

В зависимости от региона:

В южных регионах: конец сентября - начало октября.

В центральных регионах: октябрь - ноябрь.

В северных регионах: ноябрь - декабрь.

Важно - Точные даты жора могут меняться в зависимости от погодных условий. В течение одного дня щука наиболее активна утром и вечером.

Что за рыба щука? Щука обыкновенная (Esox lucius) - вид хищных рыб рода щук (Esox). Эти рыбы - типичные обитатели солоноватых и пресноводных водоемов северного полушария (то есть имеют голарктическое распространение), сообщает "Википедия".

Когда жор у щуки в Украине?

Жор у щуки в Украине происходит в следующие периоды:

1. Весной:

Преднерестовый жор:

В южных регионах: конец февраля - начало марта.

В центральных регионах: март - начало апреля.

В северных регионах: апрель - май.

Постнерестовый жор:

Через 1-2 недели после нереста.

2. Осенью:

Жор перед ледоставом:

В южных регионах: конец сентября - начало октября.

В центральных регионах: октябрь - ноябрь.

В северных регионах: ноябрь - декабрь.

Важно:

Точные даты жора могут меняться в зависимости от погодных условий.

В течение одного дня щука наиболее активна утром и вечером.

Когда лучше всего ловить щуку на спиннинг?

Лучшие периоды для ловли щуки на спиннинг:

1. Весна:

Преднерестовый жор: начинается со сходом льда, примерно за неделю до нереста и заканчивается с его началом.

Постнерестовый жор: начинается через 1-2 недели после нереста, когда щука отойдет от нереста и будет активно питаться.

2. Осень:

Жор перед ледоставом: щука начинает активно питаться, чтобы запастись жиром на зиму.

В течение дня:

Утро: щука наиболее активна в утренние часы, особенно в пасмурную погоду.

Вечер: щука снова активизируется перед заходом солнца.

Факторы, влияющие на клев щуки:

Погода: щука лучше всего клюет в пасмурную, безветренную погоду.

Атмосферное давление: щука лучше всего клюет при пониженном атмосферном давлении.

Температура воды: щука наиболее активна при температуре воды от 10 до 20°C.

Рекомендации:

Используйте разные приманки: воблеры, блесны, силиконовые приманки.

Меняйте скорость проводки.

Экспериментируйте с цветом и размером приманок.

Ищите щуку в местах с корягами, травой, ямами.

Помните, что ловля щуки на спиннинг - увлекательное занятие, которое требует терпения и навыков. Соблюдайте правила рыболовства.

Вам могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.