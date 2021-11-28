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Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты в холодильнике и морозилке

28 ноября 2021, 16:15

Если же в морозильной камере есть пустое место, заполните его хладоэлементом.

холодильник
Правильная заморозка продуктов / pixabay

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты. По мнению заслуженного врача заморозка - самый лучший способ для того, чтобы максимально сохранить пользу еды, однако есть важные "но".

Педиатр советует помнить о цифре "-18". Именно при таких градусах и ниже должны храниться продукты. Об этом важно помнить при покупке холодильника или морозильной камеры.

Продукты должны быть максимально свежими к тому моменту, когда вы решите их заморозить.

Внимательно читайте инструкцию к морозильной камере. К примеру, в них есть отсеки "для хранения" и "для заморозки". Это значит, что незамороженные продукты нельзя класть рядом с уже замороженными.

"Когда вы нечто храните в холодильнике, очень важно, чтобы там была циркуляция воздуха. То есть если в обычном холодильнике продукты стоят плотно, и воздух между ними не циркулирует, то это очень опасно. Температура не снижается, не охлаждаются продукты. То в морозильной камере - все наоборот... В идеале пустого места быть не должно", - утверждает врач.

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Если же в морозильной камере есть пустое место, заполните его хладоэлементом (льдом). Он пригодится, к примеру, в случае травм, а также отсутствия электричества.

Как нужно хранить продукты в морозилке:

  • Замораживайте всегда холодное - сначала остудите, а потом в морозилку.
  • Замораживайте малыми порциями, чтобы потом "не отпиливать" от большого куска или не размораживать все сразу и снова не замораживать.
  • Замораживайте в специальных плотных пакетах и емкостях, а не в обычных "кулечках". На них есть отсеки для записок, на которых можно написать дату.
  • Замораживайте бланшированные продукты. К примеру, морковь можно натереть, положить в сито, и на 30 секунд опустить в кипяток или пар. Тогда продукты будут храниться значительно дольше.

Какие продукты нельзя замораживать

"Существует такое глобальное заблуждение, что если есть что-то испорченное, а мы его заморозим, то мы поубиваем там всех микробов... Если продукт пропал, а мы его заморозим, то вы никого там не убьете. Поэтому хранить нужно исходно качественные продукты. Замораживание не убивает вредные бактерии", - добавил Комаровский.

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