Лайфхак на миллион: как пересадить растение из маленького горшка в большой

Существует простой способ сделать этот процесс легче и без лишних хлопот.

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как легко пересадить растение из маленького горшка в большой / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Пересадка растения из маленького горшка в большой может стать настоящим стрессом как для самого растения, так и для владельца. Однако существует простой способ сделать этот процесс легче и без лишних хлопот.

Автор Telegram-канала "Затишний сад та город" поделился отличной идеей, как быстро и аккуратно пересадить растение в новый горшок без дополнительных инструментов. Это решение идеально подходит как для комнатных, так и для уличных декоративных растений.

Как достать растение из горшка для пересадки?

Первый важный этап – это аккуратно извлечь растение из старого горшка. Чтобы облегчить этот процесс, рекомендуется заранее полить растение, чтобы корни легче отделились от стенок. Важно извлекать растение вместе с комом земли, чтобы минимизировать повреждения корневой системы.

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Как правильно пересаживать растения?

Для облегчения процесса пересадки, воспользуйтесь простой хитростью, предложенной экспертами. На дно нового, большего горшка сначала насыпьте слой грунта. Затем поместите старый горшок с растением в центр нового, и засыпьте вокруг него свежий грунт, слегка утрамбовывая его.

Когда лучше пересаживать комнатные цветы в 2024 году? Регулярная пересадка требуется всем комнатным цветам, независимо от вида и сорта. Обычно это делают с марта, когда у растений завершается режим зимнего сна и начинается активная фаза роста, цветения. Пересадкой можно заниматься вплоть до конца сентября.

Когда горшок будет полностью заполнен землей, аккуратно достаньте маленький горшок. У вас останется идеально подготовленная ямка, которая будет точно соответствовать форме и размеру корневого кома растения.

как легко пересадить растение из маленького горшка в большой / Фото: скриншот с видео

Теперь извлеките растение из маленького горшка, не нарушая его корневую систему, и аккуратно переместите его в подготовленное углубление в большом горшке. Этот метод позволяет значительно ускорить процесс и минимизировать риск повреждения корней.

Такой способ пересадки не только прост и эффективен, но и помогает растению быстрее адаптироваться к новому месту, сохраняя целостность его корневой системы.

Смотрите видео о том, как легко пересадить растение из маленького горшка в большой:

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