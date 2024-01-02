Не выливайте жидкость из-под горошка и фасоли: как ее используют хитрые хозяйки

Не упускайте возможность приготовить что-то особенное, используя эти кулинарные хитрости.

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Как использовать жидкость из-под горошка / Коллаж Главред, фото: скришот YouTube

Многие хозяйки, открывая банку с консервированным горошком или фасолью, не подозревают о том, что жидкость, которая в ней содержится, может стать настоящим сокровищем на кухне.

Обычно до 100 миллилитров жидкости выбрасывают в раковину или унитаз, но опытные дамы знают, как извлечь максимальную выгоду из этого "секретного ингредиента".

Аквафаба для кулинарии

Жидкость из-под горошка или фасоли, известная как аквафаба, идеальна для создания постного майонеза. Она также отлично заменяет куриное яйцо в выпечке, придавая блюдам воздушность и нежность. А необычные шоколадные муссы на основе аквафабы поразят вас своей вязкой консистенцией.

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Рассол для винегрета

Не только жидкость из-под бобовых может быть полезной. Рассол из банки с горошком станет отличной основой для заправки в винегрете. Его кислотность и насыщенный вкус превратят обычный винегрет в настоящий кулинарный шедевр.

Масло от вяленых томатов

Масло из томатов, используемое при вяленых томатах, не менее ценно. Добавьте его в пюре или к вареным клубням картошки — и вы почувствуете, как вкус блюда становится более насыщенным и оригинальным.

Не упускайте возможность приготовить что-то особенное, используя эти кулинарные хитрости. Так вы сможете в полной мере насладиться не только вкусом, но сэкономить.

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