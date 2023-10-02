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"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

Сергей Кущ
2 октября 2023, 12:05 обновлено 2 октября, 12:05
Тефлоновое или керамическое покрытие можно очистить при помощи подручных средств/
Как очистить соквородку
Как очистить сковородку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если не мыть сковороду сразу после жарки, то к ней обязательно прилипнут остатки еды. И чем дольше вы будете это откладывать, тем сложнее будет задача.

Ваша старая сковорода может снова стать как новой благодаря простым, но эффективным методам очистки. Ранее мы рассказывали, как очистить старую сковороду до блеска.

Как почистить тефлоновую сковороду внутри и избавиться от неприятного запаха? Есть рецепт особого "пирога", который идеально справиться с такой задачей.

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Как почистить тефлоновую сковороду внутри?

Тефлоновое или керамическое покрытие можно очистить при помощи подручных средств. При этом вы избавитесь от неприятного запаха. Этот "торт" отнюдь не съедобен, но эффективен.

Для этого вам понадобиться:

  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 4 столовые ложки картофельной муки
  • 1/2 стакана воды

Перемешайте все вилкой до тех пор, пока тесто не приобретет жидкую консистенцию. Вылейте блин на поверхность сковороды и равномерно распределите – как будто вы жарите блины. Подождите 5 минут и аккуратно приподнимите горячий пирог силиконовой лопаткой.

Торт соберет грязь, и его придется выбросить. Подождите некоторое время, пока сковорода остынет, и протрите ее поверхность бумажным полотенцем. Таким образом можно очищать и стенки формы, но для этого приготовьте более толстый пирог, используя в два раза больше ингредиентов.

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