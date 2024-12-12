Почему не включается газовая колонка: ловкий и простой фокус решит проблему

Почему постоянно тухнет газовая колонка - что нужно сделать, чтобы не задувало газовую колонку.

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Почему постоянно отключается газовая колонка / Коллаж: Главред, фото: Главред, Pexels/Heidi Daniëls

Многие оценили преимущества оснащения домов газовыми колонками, ведь она просто незаменима в случае длительных отключений, в том числе и водоснабжения. Ведь с ее помощью мгновенно можно получить доступ к горячей воде.

Не секрет, что залог успешной и бесперебойной работы газовой колонки – это соблюдение правил эксплуатации и периодическая профилактика, которая снизит риск поломки. Однако если газовая колонка вдруг вышла из строя и перестала зажигаться, на помощь могут прийти несколько простых советов, пишет Главред.

Почему не зажигается газовая колонка при включении воды

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на то, что газовая колонка вышла из строя.

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Внешние:

недостаточный уровень давления газа;

слабый режим подачи воды;

неисправность тяги.

Внутренние:

выход из строя узлов и модулей;

отсутствие генерации искры;

засор.

Что делать, если газовая колонка не включается

Если для работы газовой колонки необходимы элементы питания, советуют, в первую очередь, проверить пригодность батареек (аккумуляторов), а также правильность их установки. В случае отсутствия заряда на горелку, дело может быть в неисправности или некорректности подключения элементов питания. Зачастую производитель предусматривает использования в газовой колонке элементов питания LR-20 (размер D).

Почему щелкает и не зажигается газовая колонка

Еще одной неисправностью может быть прищёлкивание газовой колонки при отсутствии пламени в горелке. Это может быть внутренняя причина, а именно – окисление контактов на элементе розжига. Исправить ситуацию может быть заменена вышедшего из строя оборудования.

Можно ли зажечь колонку спичкой

Если колонка старого типа, то ее фитиль наверняка можно разжечь спичками, зажигалкой или пьезоэлементом. Однако вначале внимательно изучите инструкцию пользования газонагревательным агрегатом для избегания поломки, утечки газа или взрыва.

Внимание! При использовании открытого огня строго соблюдайте правила пожарной безопасности.

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Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

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