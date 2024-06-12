Почему стоит пить рассол из маринованных огурцов: 8 преимуществ для организма

Сок соленых огурцов давно используют для приготовления коктейлей, но мало кто знает о его невероятной пользе.

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Какая польза от маринованных огурцов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Употребление сока из маринованных огурцов на самом деле имеет много серьезных преимуществ для человеческого организма. Многие люди используют сок для коктейлей и блюд, однако мало кто задумывается о пользе этого продукта.

В TikTok блогер обнародовал видео, в котором рассказывается, что маринованный сок является важной добавкой к рациону многих спортсменов, передает издание Mirror.

"Сок соленых огурцов насыщен электролитами, необходимыми для работы мышц и увлажнения. Спортсмены много потеют во время соревнований, поэтому они теряют жизненно важные электролиты вместе с жидкостью и могут стать обезвоженными, что приводит к мышечным судорогам. Если вы не сторонник вкуса, попробуйте разбавить его водой или добавить немного меда и лимона", - говорится в сообщении. видео дня

Сертифицированный врач рассказал о преимуществах для организма после употребления маринованного сока.

Снимает мышечные спазмы . Сок маринованных огурцов является удивительно эффективным средством от мышечных болей.

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. Кислая пища, которая обычно имеет уровень рН 4,6 или ниже, может вызвать изжогу, поэтому людям, которые ее имеют, рекомендуется избегать их. Однако они обычно очень вкусные, вспомните сахар, зерно, некоторые молочные продукты, обработанные продукты, газированные напитки и другие сладкие напитки. Некоторые люди утверждают, что сок маринованных огурцов с высокой кислотностью облегчает их симптомы. Это может помочь в потере веса . Исследование показало, что ежедневное употребление уксуса - основного ингредиента сока из маринованных огурцов может способствовать здоровой потере веса.

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