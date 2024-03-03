Сам развалится: как избавиться от пня при помощи соли

Этот простой, но эффективный метод соли поможет вам избавиться от навязчивого пня в саду.

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Как избавиться от пня на участке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если в вашем саду старый пень превратился в постоянную проблему, выход есть! Один из самых эффективных и доступных способов – использование соли.

Этот метод не только борется с пнем, но и предотвращает его будущее возрождение, пишет wikiHow.

Как избавиться от пня при помощи соли?

Выберите эпсомскую или каменную соль без добавок, чтобы не повредить почву вокруг пня. Просверлите несколько отверстий в пне с помощью сверла или топора, чтобы обеспечить доступ соли внутрь. Расширьте отверстия в корнях пня, если они находятся на поверхности.

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Наполните отверстия солью на три четверти и удостоверьтесь, что она остается в пределах пня. Также растопите неароматизированную свечу и закапайте воском отверстия, чтобы закрыть их.

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Закройте пленкой или мусорным пакетом пень, чтобы исключить доступ солнечных лучей и влаги. Регулярно проверяйте состояние пня. Процесс уничтожения может занять несколько месяцев. Когда пень разлагается и начинает сохнуть, аккуратно выкорчевывайте его, разрубая топором или используя лопату.

Этот простой, но эффективный метод соли поможет вам избавиться от навязчивого пня в саду.

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