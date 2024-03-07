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Щетка для волос будет, как новая: как легко почистить расческу

Руслана Заклинская
7 марта 2024, 05:34
Узнайте, как быстро и правильно почистить щетку для волос за 4 простых шага.
Щетка для волос будет, как новая: как легко почистить расческу
Как сделать щетку для волос идеально чистой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Содержание в чистоте предметов личной гигиены имеет важное значение для нашего здоровья и хорошего самочувствия. Щетка для волос является одним из предметов, который требует наибольшего внимания.

Из-за ежедневного использования щетка не только накапливает волосы, но и остатки средств для укладки, пыль и жир с кожи головы. Эта грязь может быть вредной и влиять на красоту волос и здоровье кожи головы, пишет Іnformacion.

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Как почистить щетку для волос

Первым шагом является удаление всех волос, которые накопились на щетине щетки. Вы можете сделать это, используя расческу с мелкими зубьями или пальцами достать и вытащить волосы. Чтобы облегчить этот процесс, осторожно срежьте запутанные волосы ножницами, так, чтобы не порезать щетину щетки.

После удаления волос пришло время приготовить моющий раствор, который дезинфицирует и удаляет остатки грязи.

  • Для пластиковых или металлических щеток можно использовать смесь теплой воды с небольшим количеством шампуня или пищевой соды.
  • Если ваша щетка имеет деревянную основу, не погружайте ее полностью, чтобы предотвратить повреждение. Вместо этого выбирайте более поверхностную очистку тканью, смоченной в моющем растворе.
  • Щетку из водостойкого материала погрузите в готовый раствор и дайте ему подействовать несколько минут. Затем осторожно почистите ее между щетиной старой зубной щеткой.

После чистки промойте щетку под проточной водой. Избегайте прямого промывания щеток из древесины или чувствительных материалов, вместо этого используйте влажную ткань, чтобы удалить любые остатки чистящего раствора.

Сушка является важным этапом для предотвращения образования плесени. Стряхните излишки воды и положите щетку на чистое полотенце. Чтобы ускорить процесс, можно поставить ее у окна или в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте фен для сушки, а также не ставьте щетку для волос сушиться на солнце. Тепло может деформировать щетину или повредить щетку.

Советы, чтобы всегда иметь чистую щетку для волос

Частота чистки: как часто вы должны чистить щетку, зависит от того, как вы ее используете. Однако нелишне тщательно очищать ее хотя бы раз в месяц. Если вы используете много средств для укладки, подумайте о том, чтобы делать это чаще.

Дезинфекция: для более глубокой очистки вы можете добавить несколько капель масла чайного дерева в моющий раствор, ведь оно обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Замена: не смотря на то, что регулярная чистка продлит срок службы вашей щетки, важно заменить ее, если щетина погнулась, повредилась или если щетка постоянно загрязнена, поскольку это может повредить ваши волосы или кожу головы.

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN - старейшая газета провинции Аликанте, лидер как по тиражу, так и по аудитории. С 1984 года его выдает Editorial Prensa Alicantina, компания, которая входит в группу Prensa Ibérica. В то же время это молодая и динамичная газета, которая базирует свои информационные услуги на близости, независимости и объективности.

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