Только не уксус и сода: 3 популярных способа уничтожения сорняков на самом деле вредные

Такие способы не помогут избавиться от сорняков, но могут сильно навредить, говорит эксперт по садоводству.

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Эксперт по садоводству раскритиковала три популярных способа уничтожения сорняков/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Для уничтожения сорняков нередко используются уксус и сода. Но на самом деле такие три популярных способа борьбы с этой проблемой являются неэффективными, и в то же время они могут еще больше навредить и вызвать возникновение других проблем.

Об этом рассказала эксперт по органическому садоводству Мелисса Джей Уилл, сообщает The Mirror. В то же время она сказала, каким методом можно эффективно преодолеть эту проблему, избегая таких вредных способов.

Есть немало способов избавиться от сорняков, но часто люди выбирают откровенно вредные – такие, которые предусматривают использование уксуса или соды. По словам Мелиссы Джей Уилл, такие домашние средства не решат проблему как следует.

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Она отметила, что если обрабатывать сорняки уксусом, то таким образом можно только "сжечь" листья, но точно не весь сорняк, и как следствие он отрастет снова. То есть такой метод поможет лишь отложить проблему на потом.

Эксперт отмечает, что вредное растение не исчезнет, если его корни не будут полностью удалены. Обработка уксусом или содой не нанесет вреда корням растения, поэтому оно спокойно продолжит расти.

Тот уксус, который мы используем в быту, не способен решить такую проблему, а промышленные виды этого вещества нельзя использовать самостоятельно дома, потому что они очень токсичны.

Мелисса Джей Уилл назвала еще и третий способ борьбы с сорняками, который на самом деле не является достаточно эффективным, а взамен может еще и навредить – использование пищевой соли. По ее словам, соль будет влиять на почву, и существует риск, что кроме сорняков она уничтожит также другие растения, клумбы и газоны.

Как уничтожить сорняки

Зато эксперт говорит, что бороться с сорняками можно с помощью пропаривания горячей водой. Например, если у вас во дворе растут сорняки, то можно обработать их с помощью пароочистительной машины – это очень простой способ, который в то же время поможет обойтись без химикатов. Такой способ легче всего использовать на маленьких участках – подъездных дорожках, на каменной кладке или плитке, если между камнями или плиткой начала расти нежелательная растительность.

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