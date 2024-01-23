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Скорлупа будет отпадать сама по себе: как легко и за минуты почистить орехи

Юрий Берендий
23 января 2024, 04:30
Главред выяснил, как быстро и без особых усилий почистить орехи, используя различные популярные методы.
Коллаж Главред, фото: скриншот с видео
Как без молотка почистить орехи-как быстро почистить орехи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Грецкие орехи - это очень полезный продукт, богатый разнообразными питательными веществами, которые полезны для здоровья. Они содержат большое количество антиоксидантов, таких как витамин Е, которые помогают защищать клетки от повреждений, предотвращают развитие воспалительных процессов и способствуют в целом укреплению иммунной системы.

Кроме того, грецкие орехи являются источником здоровых жиров, в частности, омега-3 жирных кислот, которые полезны для здоровья сердца и мозга. Они также содержат большое количество белка, который важен для строительства и восстановления тканей в организме.

Шеф-повар Дарья Дорошкевич делится в Instagram простым способом, который позволит легко почистить большое количество орехов в домашних условиях.

Как быстро очистить грецкие орехи

Суть ее метода заключается в том, чтобы поместить грецкие орехи в кастрюлю с кипящей водой и варить в течение 3 минут. По словам повара, после этого нужно слить воду и дать орехам чат, чтобы они остыли.

"Далее возьмите небольшой нож, найдите трещину в орехе и нажмите на нее ножом. Орех без проблем откроется", - указывает повар.

Смотрите видео о том, как почистить орехи в кипятке:

Повар также отметила, что хранить орехи можно в течение 1 года из-за того, что ореховое масло, которое содержится внутри ореха может начать давать неприятный запах.

Оптимальная температура для хранения грецких орехов - от 0°C до 4°C. Они также должны быть сохранены в сухом месте, чтобы избежать влаги, которая может способствовать развитию плесени и порче.

Если грецкие орехи хранятся при соответствующих условиях, то они могут оставаться свежими в течение нескольких месяцев или даже до года. Важно также периодически проверять их состояние, поскольку орехи могут портиться из-за долгого срока хранения или неправильных условий.

Как очистить орехи с помощью морозильной камеры

Морозильная камера может помочь вам с очисткой грецких орехов, хотя этот метод может занять немного больше времени. Вот как вы можете использовать морозильную камеру для этого:

  • Поместите грецкие орехи в пластиковый пакет или контейнер, чтобы защитить их от влаги.
  • Поместите этот пакет с орехами в морозильную камеру на несколько часов или даже на ночь. Цель состоит в том, чтобы заморозить орешек в скорлупе.
  • После замораживания выньте орешек и дайте им немного разморозиться при комнатной температуре или под теплой водой.
  • Скорлупа должна стать более уязвимой после заморозки, что делает отделение орешка от нее более легким.

Очищенные орешки можно использовать для приготовления блюд или хранить в контейнере в холодильнике.

Этот метод может быть эффективным, но он может занять немного больше времени, чем использование микроволновой печи. Достав орехи, просто слегка сожмите их, и скорлупа должна легко расколоться. Этот метод идеально подходит, когда вам нужны целые или половинки грецких орехов для выпечки или украшения блюд.

Как почистить орехи с помощью микроволновки

Чтобы быстро и легко очистить грецкие орехи, используйте микроволновую печь, об этом методе рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" ведущая Ирина Гулей.

По её словами, орехи надо положить в воду и поставить в микроволновую печь на 3 минуты. После этого прогретые орехи можно легко очистить, не повреждая их форму.

Смотрите видео о том, как быстро почистить орехи с помощью микроволновки:

Она добавила, что для очистки миндаля можно использовать метод с кипятком. Орехи следует залить горячей водой на несколько минут, после чего кожура снимается быстро и без лишних усилий.

Обратите внимание на то, что время может зависеть от мощности вашей микроволновой печи, поэтому попробуйте разные таминги, чтобы определить оптимальный для вас.

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