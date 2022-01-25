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Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

25 января 2022, 21:38

Эти лайфхаки помогут привести сон в норму и улучшить самочувствие.

Как правильно спать
Как нужно спать / ua.depositphotos.com

Чтобы по утрам чувствовать себя отдохнувшими и бодрым, необходимо завести правильные привычки, которые помогут наладить сон и избежать проблем, ввызывающие недостаток сна.

О том, в каком положении правильно спать, чтобы не навредить организму, читайте в материале: Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста.

Количество сна не столь важно для нормальной жизнедеятельности организма, как его качество. Нормализировать сон и подарить хорошее самочувствие на весь день помогут простые советы.

Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время

Наладить сон поможет дисциплина. Для того, чтобы не сбивать циркадные ритмы, которые настраивают организм на завтрашний день и нормальное функционирование, необходимо каждый день засыпать и просыпаться в одно и то же время. И никаких послаблений на выходных, всегда придерживайтесь одного и того же графика. Отходить ко сну лучше всего до 23:00. Сбои в работе наших биологических часов чреваты бессонницей, депрессией и вести к ухудшению памяти и внимания.

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Сократить употребление кофеина

При проблемах со сном, необходимо исключить любые напитки, которые содержат кофеин за шесть часов до отхода ко сну. И речь идет не только о кофе. Чай, газированная вода и шоколад могут помешать выспаться.

Проветривать помещение

Спать с открытой форточкой – полезная привычка. Оптимальная температура воздуха в комнате не должна превышать 17-18 градусов.

Кровать – только для сна

Еще одно железобетонное правило, которое поможет наладить сон. Никаких просмотров почты и соцсетей. Ваше ложе должно вызывать у организма только правильные ассоциации.

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Все отвлекающие факторы – из спальни

Работающий телевизор, компьютер или свет мобильного телефона или гаджета могут спровоцировать проблемы с засыпанием. Для того, чтобы сон принес максимальную пользу в спальне не должно быть ничего мигающего и издающего шум. Только вы, кровать и темнота.

Ужин – не поздний

Ложиться спать после обильного ужина не самая лучшая идея. Если перед сном чувствуете голод – можно позволить себе легкий перекус, отдавая предпочтение белковым продуктам. За четыре часа до сна не налегайте на жирную и острую пищу – ваш желудок будет работать всю ночь, а не отдыхать.

Правильные постельные принадлежности

Для комфортного сна необходимо позаботиться, чтобы ночью вам не было ни холодно, ни жарко. Может, пришло время сменить одеяло и подушки на более удобные?

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