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В каком цвете встречать 2024 год Дракона, чтобы привлечь успех, деньги и любовь

Юлия Закрепа
11 декабря 2023, 18:48
Какой цвет не любит Дракон, а какой принесет счастливую удачу и исполнение мечтаний - узнайте в материале.
В каком цвете встречать 2024 год Дракона, чтобы привлечь успех, деньги и любовь
Что символизирует зеленый Дракон / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Какой цвет у Дракона в 2024 году будет любимый и принесет успех людям. Считается, что есть выбранные цвета и оттенки, которые очень нравятся Дракону, однако, они имеют еще и способность привлекать удачу, любовь и финансовую прибыль в новом году.

Астролог Мария Пион в своем Youtube-канале рассказала, как нужно встретить Новый 2024 год Дракона. Она также подчеркнула, что символ Нового года посетит с благосостоянием и успехом.

Какой цвет любит год Дракона

  • Главный и самый любимый цвет Дракона - это изумрудный, зеленый и подобные оттенки. Кстати, этот цвет очень подойдет для брюнеток и рыжих. К такому образу стоит сделать яркий макияж.
  • Цвет золота и все его оттенки очень импонируют покровителю следующего года. Стоит не бояться одеть себя в блестящую одежду, которая роскошно переливается. Считается, что чем больше блестящих аксессуаров, тем лучше будет следующий год.
  • Красный цвет означает страсть и любовь. Так что, если вы хотите привнести новые отношения в свою жизнь, вы можете носить яркие красные оттенки. Для женщин стоит добавлять еще и золотой цвет в сочетании с красным.
  • В народе считают, что черный цвет - траурный. Однако, в Китае этот цвет символизирует богатство, роскошь и статусность. Если ваш образ выдался мрачным, можно добавить яркий аксессуар зеленого или красного цвета.

Что ждет Дракона в 2024 году

В 2024 году Дракон принесет людям достаток, особенно это касается финансовых дел. Считается, что Драконы любят блестки, яркие цвета и богатство. Чтобы следующий год был успешным, то нужно перед началом Нового года убраться в доме, или же тщательно организовать рабочее место. Такие действия помогут привлечь поток положительной энергии, успеха и финансовой стабильности.

видео дня

Что касается личных отношений, то в 2024 году Дракону будут очень благоприятные дни для создания крепкой семьи. Однако, не стоит забывать работать над отношениями, нужно быть внимательным и прислушиваться к своим близким людям. Нужно уметь сохранять гармонию и баланс в отношениях с любимым и родными.

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