Вантуз больше не нужен: женщина показала, как за 5 секунд прочистить унитаз

Нет ничего более досадного, чем зайти в туалет и увидеть, что он забился. Разобраться с этим беспорядком может быть огромной и дорогой задачей, но одна женщина, к счастью, сделала его простым - и вам не понадобится туалетный ершик или вантуз.
Джиа Пендергаст говорит, что ее метод очистки означает, что вам также не нужно будет вызывать сантехника. На своей странице в TikTok @giapendergast Джиа продемонстрировала, как она использует жидкость для мытья посуды, чтобы очистить свой туалет и предотвратить его засорение, пишет Mirror.
Джиа сказала: "Я знаю, что это звучит безумно, но это действительно работает. Поэтому, если у вас засорился унитаз, прежде чем вызвать сантехника, попробуйте сделать так. Возьмите как минимум полстакана средства для мытья посуды, вылейте его в унитаз, затем возьмите большую кастрюлю или миску с кухни и наполните ее горячей гостиничной водой".видео дня
Смотрите видео о том, как быстро прочистить унитаз в домашних условиях:
@giapendergast Who has tried this! ??♀️#tips#diy#bathroom#hack#cleantok♬ original sound - Gia Pendergast
Женщина объяснила, что люди, которые пробуют этот метод, не должны использовать кипящую воду, например, из чайника, так как это может вызвать трещины в вашем туалете. По ее словам, подойдет горячая вода из кухонного крана.
Она добавила: "затем вы осторожно выливаете этот галлон очень горячей воды в унитаз и оставляете его примерно на 15 минут, а затем смываете. Причина, по которой это работает, заключается в том, что, подобно пище, прилипшей к посуде, сочетание горячей воды и средства для мытья посуды поможет растворить и разбить то, что застряло в унитазе, что вызвало засорение".
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