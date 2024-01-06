Люди, которые пробовали этот метод, говорят, что он занимает "менее пяти секунд" и избавляет вас от необходимости тратить деньги на услуги сантехника.

https://glavred.info/lifehack/vantuz-bolshe-ne-nuzhen-zhenshchina-pokazala-kak-za-5-sekund-prochistit-unitaz-10530926.html Ссылка скопирована

Вантуз больше не нужен - женщина показала, как за 5 секунд прочистить унитаз / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нет ничего более досадного, чем зайти в туалет и увидеть, что он забился. Разобраться с этим беспорядком может быть огромной и дорогой задачей, но одна женщина, к счастью, сделала его простым - и вам не понадобится туалетный ершик или вантуз.

Джиа Пендергаст говорит, что ее метод очистки означает, что вам также не нужно будет вызывать сантехника. На своей странице в TikTok @giapendergast Джиа продемонстрировала, как она использует жидкость для мытья посуды, чтобы очистить свой туалет и предотвратить его засорение, пишет Mirror.

Джиа сказала: "Я знаю, что это звучит безумно, но это действительно работает. Поэтому, если у вас засорился унитаз, прежде чем вызвать сантехника, попробуйте сделать так. Возьмите как минимум полстакана средства для мытья посуды, вылейте его в унитаз, затем возьмите большую кастрюлю или миску с кухни и наполните ее горячей гостиничной водой". видео дня

Смотрите видео о том, как быстро прочистить унитаз в домашних условиях:

Женщина объяснила, что люди, которые пробуют этот метод, не должны использовать кипящую воду, например, из чайника, так как это может вызвать трещины в вашем туалете. По ее словам, подойдет горячая вода из кухонного крана.

Она добавила: "затем вы осторожно выливаете этот галлон очень горячей воды в унитаз и оставляете его примерно на 15 минут, а затем смываете. Причина, по которой это работает, заключается в том, что, подобно пище, прилипшей к посуде, сочетание горячей воды и средства для мытья посуды поможет растворить и разбить то, что застряло в унитазе, что вызвало засорение".

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.