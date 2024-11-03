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Видели все, но знают единицы: что означают надписи DOP, IGP, VdT на бутылке вина

Юрий Берендий
3 ноября 2024, 15:39
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Быстрый обзор этикетки итальянского вина может помочь вам выбрать бутылку самого высокого качества, эксперт указал на важную деталь в выборе вина.
Видели все, но знают единицы: что означают надписи DOP, IGP, VdT на бутылке вина
Что означают надписи DOP, IGP, VdT на бутылке вина - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Что означают надписи DOP, IGP, VdT на бутылке вина
  • На что обратить внимание при выборе итальянского вина

Если вам приходилось заглядывать в винный отдел местного супермаркета, вы знаете, что там легко растеряться среди многообразия красных, белых, розовых и игристых вин, которые можно попробовать. Но когда перед вами столько разных сортов винограда, брендов и дизайнов бутылок, выбрать что-то новое может быть нелегко, и часто хочется просто взять проверенную любимую бутылку, сообщает Mirror.

К счастью, эксперт предлагает простой подход, как "разобраться в итальянском вине менее чем за 40 секунд", помогая покупателям ориентироваться в этикетках. Винный консультант и коммуникатор Люк Фландер поделился в своем TikTok постом, где объяснил, что ключ к выбору кроется в трех буквах на этикетке. Итальянская система классификации вин включает обозначения, которые часто можно увидеть на этикетках итальянских вин, и, по данным винного сайта Decanter, самые распространенные из них следующие:

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  • DOP - Denominazione d'Origine Protetta / Защищенное обозначение происхождения (делится на DOC и DOCG)
  • IGP - Indicazione Geografica Protetta / Защищенное географическое указание
  • VdT - Vino da Tavola

Люк объясняет, что отметка IGT на этикетке вина означает, что оно произведено на большой территории и обычно является "среднего качества".

"Если на этикетке указано DOC, то оно происходит с меньшей территории, где действует больше правил и норм", а следовательно, имеет тенденцию быть "среднего и высокого качества", - советует он.

Если вы ищете вино высшего качества, вам следует искать этикетки с четырьмя буквами.

Если ваше вино имеет маркировку DOCG, "оно происходит из еще меньшего региона, где действуют еще более строгие правила и нормы", - сказал он, добавив, что это "должно означать высокое качество".

Смотрите видео о том, как выбрать качественное вино в магазине:

@lukeflunder Understanding Italy *Disclaimer - это грубое руководство есть исключения из правил. Например, некоторые вина, такие как Super Tuscans, классифицируются как IGT, но являются одними из самых востребованных в мире. #lukeflunder#рекомендации#grapejuicetok#italy#italy??#help#market#supermarket#tesco#freeadvice#education #educationtok#learn#learning♬ оригинальный звук - Luke Flunder | TikTok Wine Guy

В то же время Декантер отмечает, что маркировка VdT обозначает "столовое вино", то есть самый низкий уровень итальянской классификации, который часто используется для больших партий с минимальными ограничениями.

Если на итальянском вине нет никакой маркировки, это может указывать, что виноград мог быть собран в любой части страны. Люк также отмечает, что эта система классификации не является абсолютно точной.

"Это приблизительный ориентир, но бывают исключения из правил. Некоторые вина, такие как Super Tuscans, классифицируются как IGT, но являются одними из самых востребованных в мире", - резюмировал он.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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