Женщина удивила методом и показала, как правильно использовать терку

Несмотря на частое использование терки, оказалось, что многие люди не правильно использовали кухонный прибор.

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Как правильно использовать терку / коллаж: Главред, фото: unsplash

Терка - это самая популярная кухонная принадлежность, однако большинство людей используют ее неправильно. Часто люди размещают терку для сыра вертикально, но это ошибка.

В издании Mirror объяснили, что большинство людей этого не осознавали и всю свою жизнь они делали это неправильно. На самом деле есть гораздо более простой способ использовать терку для сыра и он невероятно прост - стоит просто перевернуть его на бок.

Блогер в TikTok недавно призналась, что ей было 43 года, когда она научилась тереть сыр таким образом. Женщина сняла видео, когда она пыталась положить терку для сыра на бок.

видео дня

Делая это таким образом, сыр все равно попадает внутрь терки, поэтому вам не нужно иметь под ним дополнительную тарелку. И вы можете транспортировать его в шредере и сбрасывать куда угодно.

"Кажется, все это время я делала это неправильно. Мне 43 года, и я только узнала, что терку для сыра кладут сбоку. Говорят, что ее легче транспортировать. Это так!", - рассказала женщина.

Смотрите видео о том, как правильно пользоваться теркой:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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