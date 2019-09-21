День Бэтмена 2019: история Темного рыцаря и лучшие комиксы о нем

Бэтмен / Буквоед

День Бэтмена

По всему миру миллионы фанатов комиксов пышно, бурно и, надеемся, без катастрофических последствий, 21 сентября (уже шестой год подряд) праздновать День Бэтмена.

Причем в 2019 году Человек-Летучая мышь (он же Брюс Вейн, он же гений, миллиардер, филантроп, с плейбойством разве что успехи умеренные) отметит круглую дату – аккурат 80-летие. Именно в американском Detective Comics № 27, в мае 1939-го, Бэтмен (причем через дефис – Bat-Man) дебютировал. Да так, что теперь, безо всяких скидок на вкусы и запросы публики, надежно и уютно разместился в золотом пантеоне поп-культуры (о котором сняты десятки телешоу, мультфильмов, компьютерных игр и голливудских блокбастеров).

История Бэтмена как персонажа

Как ни трудно поверить в это в 2019-м, но в конце 30-х Бэтмен (которого придумали Билл Фингер и Боб Кейн) был вполне себе заурядным персонажем, классическим героем-мстителем в маске (по типу Зорро или Тени). Разве что Брюс Уэйн немного более активно остальных использовал всякие хитроумные приспособления, помогавшие ему наказывать злодеев/преступников.

Ранние комиксы о Бэтмене / 13thDimension

К слову сказать, основа комиксов о Бэтмене осталась плюс-минус такой же и по сей день – костюм, транспорт (бэтмобили, бэтциклы), первые враги, первые союзники и т.п.

Тем не менее, персонаж, каким он есть сейчас – синтез идей и труда громадного количества авторов и художников (причем из числа реально лучших умов и рук комикс-индустрии

Бэтмен вообще стал одним из персонажей компании DC Comics, которого удалось уже в 50-е нормально вписать в супергероическую вселенную, венцом которой стала Лига Справедливости Америки (Justice League of America) – вместе с Суперменом, Чудо-Женщиной, Флэш, Зеленый Фонарь и прочими достойными личностями.

Лига Справедливости / ComicVine

В 60-е Бэтмен в массовом сознании как бы раздвоился. С одной стороны, в комиксах он всерьез выступал такой себе реинкарнацией Шерлока Холма, распутывая сложнейшие дела и детективные загадки (схватки с политиками-коррупционерами, убийцами и маньяками прилагаются). А с другой – по американских телеэкранам победоносно шествовал активно комикующий и кривляющийся животастый Бэтмен в исполнении Адама Веста (со всей избыточностью, присущей 60-м – яркими до психоделичности нарядами, дурацкими шутками и гримом, постоянными взрывами и трюками).

Адам Уэст в роли Бэтмена / Кадр из сериала канала ABC

Но тут постаралась большая коммерция. Издательство DC Comics было на корню медиакорпорацией Warner Bros. Entertainment в 1969-м. Бэтмен, как один из главных активов и самых популярных персонажей должен был стать одним из козырей в войне против Marvel – другого комикс-гиганта американского рынка.

Час пробил в середине 1980-х. Именно тогда DC устроила масштабное перелопачивание всех своих популярных серий. И назвало это Кризис на Бесконечных Землях (Crisis on Infinite Earths). Бэтмен еще отделался легким испугом (особенно по сравнению с Суперменом и Чудо-Женщиной), но и его истории заметно изменились.

Сперва, в 1986-м вышла мини-серия "Возвращение Темного Рыцаря", сделанный Френком Миллером и Клаусом Дженсеном – о пожилом Бэтмене в антиутопических декорациях. А через года тот же Миллер, но уже с Дэвидом Маццукелли, сделали мини-серию другую – "Бэтмен. Год первый" рассказывающую о молодых годах миллиардера Брюса Уэйна и о том, как он окончательно превратился в Бэтмена.

Десятилетие надломило героя, сделав его образ более болезненным, замкнутым, нелюдимым и даже маниакальным.

Девяностые были пиком безумной популярности комиксов — сумасшедшие события, миллионные продажи, ломание десятилетних устоев, и пресловутые "мрачность и реализм" захлестнули комиксы. И если вы думаете, что Бэтмен смог выкарабкаться из того ада, что он пережил совсем недавно

В 93-м выходит серия Бэтмен: Павший рыцарь, в котором протагонисту предстоит пасть во всех смыслах этого слова, сражаясь против всех суперзлодеев родного Готэма (которых направляет опасный и мощный психопат Бэйн).

В общем, постепенно все скатилось в банальщину - суперзлодеи делали свои суперзлодейства, а Бэтмен бил им морды в ответ. Видимо, потому что, перефразируя одного легендарного человека, словом и хорошим хуком слева можно добиться очень многого.

Ну а в нулевые в дело пошла тяжелая артиллерия – семейные ценности. Ввести их придумал писатель Грант Моррисон, пришедший делать серию о Бэтмене в 2006-м. Оказалось, Темный рыцарь успел "прижить" на стороне сына. Все вытекающие из этого проблемы (по типу того, что отпрыска втайне от Уэйна воспитали матерые наемные убийцы) Бэтмену пришлось решать на ходу.

На в канун 2020-х Темный рыцарь входит в эмоциональном и психологической раздрае (отчаяние, растерянность, нервные срывы). Куда его выведут кривая да нелегкая супергероя – это одному руководству Warner Bros и DC Comics известно. Да и то не в деталях. Пока же – Бэтмен точно очень важный в силу своей популярности персонаж у DC Comics. В общем, с большим размахом будет праздноваться День Бэтмена – тут и к гадалке не ходи. Когда в 2019-м – еще раз повторим. 21 сентября День Бэтмена.

День Бэтмена 2019 - популярные комиксы о Бэтмене

"Возвращение Темного рыцаря" (1986)

​Первый комикс-хит всепланетарного масштаба от Фрэнка Миллера (впоследствии – "Города грехов", "300 спартанцев", "Ронин"). Брюсу Уэйну сильно за 50. Он на пенсии, поседел, погрузнел и более-менее регулярно прикладывается к бутылке. А костюм Бэтмена пылится уже добрый десяток лет. Но отсидеться не получается – любимый Готэм больше не можно спать спокойно и вообще в нем катится в тартарары. Уэйн снова стает Бэтменом. Миллер став первым, кто заставил каноничных супергероев DC стареть, болеть и вообще – Бэтмен даже социопатию свою не особо скрывает.

Бонус: феерическая расстановка точек в вопросе: кто кого одолеет – Бэтмен или Супермен.

"Бэтмен: Год первый" (1987)

Бэтмен 2 / Amazon

Тут Миллер, придумав, какой у Бэтмена будет конец, взялся за историю происхождения героя. Итак, Брюс Уэйн возвращается к началу начал – в родительский дом в Готэме. В городе творятся натуральный, трэш, угар и содомия. Балом правят гангстеры, а коррумпированная по уши полиция им подыгрывает. Молодой Брюс не может терпеть и решает покончить с беспределом. Именно в этом комиксе Уэйн окончательно становится Бэтменом, знакомится с Женщиной-Кошкой и Джимом Гордоном – единственным честным копом, облачается в костюм летучей мыши и сражается с врагами подручными средствами – и в снег, и в бурю, как говорится

"Бэтмен: Убийственная шутка" (1988)

Бэтмен и Джокер. Мифологию Темного Рыцаря невозможно представить без его главного противника – совершенно отъехавшего и поехавшего клоуна-преступника. За всю свою без малого 80-летнюю историю Джокера не раз подвергали метаморфозам, порой довольно радикальным. От незадачливого шутника до главтеррориста Гостэма и опаснейшего маньяка. История происхождения Джокера, описанная в "Убийственной шутке" – комиксе, сделанном Аланом Муром и Брайаном Болландом, стала самой популярной и практически каноничной. Здесь также его нервосжигающее и психопатическое противостояние с Бэтменом и комиссаром Гордоном. Ну и концовка в "Убийственной шутке" – прямо-таки верх неоднозначности.

"Лечебница Аркхэм — дом скорби на скорбной земле" (1989)

Верх шизофрении и экспериментов, на которые в DC Comics могли пойти в конце 80-х. Грант Моррисон написал комикс, посвященный важной части бэтмениады — психиатрической лечебнице Аркхэм. Именно туда Бэтмен обычно сплавлял всех побежденных суперзлодеев. Но внезапно в Аркхэме происходит бунт во главе с Джокером. Злодеи захватывают заложников и требуют к себе Бэтмена. Темный рыцарь пребывает в Аркхэм и вынужден лично решить все накопившиеся там проблемы. Комикс очень абстрактно нарисован, по саму маковку наполнен символизмом в духе Карла Юнга, но оторваться от чтения любому, сколько-нибудь знакомому с мифологией Бэтмена крайне сложно.

"Долгий Хэллоуин" / "Темная победа" (1996/96 – 99/2000)

Комиксовая серийная дилогия писателя Джефа Лоэба и художника Тима Сейла. Отменнейший детективно-гангстерский нуар. В Долгий Хэллоуине сюжет завязан на преступлениях маньяка, который убивает налево и направо исключительно по праздникам и которого хочет поймать/покарать весь Готэм — от Джима Гордона с Бэтменом до мафиози (потому что их убийца истребляет особенно усердно). Темная победа же посвящена другому году из жизни Бэтмена, в рамках которого Лоэб и Сейл распутывают все узлы, все оставшиеся после Хэллоуина. Заканчивается дилогия довольно неожиданно и, пожалуй, щемяще грустно.

"Бэтмен: Тихо" (2002)

Тот же Джеф Лоэб в соавторстве с художником Джимом Ли сделал потрясающую, эффектную историю, которая как хорошее кино – держит и не отпускает до самого конца. Сюжет проходится по всем главным супергероям Готэма и удивляет неожиданными кунштюками в стиле "вот это поворот". Бонус: Мощная драка (в том числе и с Суперменом), а здешняя Женщина-кошка настолько горячая, что удивительно как страницы не пылают от этого.

Суд сов (2017-2018)

После очередного перезапуского шурум-бурума, устроенного DC, мини-серия Суд Сов (автор – Скотт Снайдер, художник – Грег Капулло) лучше всего поможет читателю-новичку узнать – что творится с Готэмом и Бэтменом прямо сейчас.

По сюжету Готэм столетиями скрыто управлялся Судом Сов (такая себе реинкарнация иллюминатов и масонов) – тайным орденом, о которой и сам Темный рыцарь не знал ничего. Пока ему не вынесли смертный приговор. Сюжет закручен донельзя, и в нем участвуют все классические союзники/противники Бэтмена. И это не говоря уже о массе отсылок к куче классических комиксом бэтмениады.

Бэтмен: Белый рыцарь (2017-2018)

В этой серии комиксов писатель/хужожник Шон Мерфи задал и ответил на давно напрашивающийся вопрос: "А что будет, если Джокер перестанет быть безумным?". Под таким углом зрения (еще и щедро сдобренное реализмом) вечное противостояние Темного рыцаря и его главного противника выглядит совсем по-другому. Бонус: в серии аж целых две Харли Квинн.

Бетмен. Проклятый (2018-2019)

Авторам, Брайану Аззарело и художнику Ли Бермехо удался совершенно жутчайший хоррор. По сюжету Джокера убивают и Бэтмен начинает искать убийцу. Причем не один, а в компании специального гостя - известного мастера потусторонних дел, мага-оккультиста Джона Константина. К слову, поскольку комиксы вышли под маркой DC Black Label, то рисунок очень откровенный. Даже можно впервые посмотреть - мощно ли мужское "оснащение" Темного рыцаря.