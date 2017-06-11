В США скончался актер, который первым сыграл Бэтмена

В американском Лос-Анджелесе на 89-м году жизни скончался актер Адам Уэст, который первым исполнил роль Бэтмена.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на официального представителя артиста, пишет "Новое Время".

Издание уточнило, что в последнее время Уэст страдал от лейкемии, он ушел из жизни в окружении близких.

Актер родился в Вашингтоне 19 сентября 1928-го, исполнил роль Бэтмена в одноименном телесериале, его показывали в США с 1966 по 1968 годы.

В начале июня стало известно, что в возрасте 75 лет умерла английская актриса Молли Питерс, известная многим по роли девушки Джеймса Бонда (сыграла в четвертой части фильмов о секретном агенте под названием "Шаровая молния" с Шоном Коннери).