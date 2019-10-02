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Джокер 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть

2 октября 2019, 16:43

В Киеве состоялась премьера долгожданного фильма Джокер с Хоакином Фениксом в главной роли. Где смотреть фильм, что известно о билетах, и о чем Джокер - читайте на Главреде.

Джокер 2019
Джокер 2019: сеансы и цены в Киеве / Warner Bros

В Украине стартует показ нового боевика Джокер 2019 от Warner Bros. и DC Entertainment. Первые показы прошли в Киеве, и кинотеатры усиленно готовятся к началу показа фильма. В каких кинотеатрах будет идти Джокер, когда будут сеансы фильма, сколько стоят билеты на фильм Джокер, и какой сюжет - пишет издание Главред.

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Warner Bros добавила ценный фильм в свою копилку - Джокер с Хоакином Фениксом даже по самым скромным предположением тянет на Оскар, и не в одной номинации.

Фильм Джокер 2019 представляется как боевик с ограничением по возрасту до 16 лет, но в некоторых кинотеатрах ограничение снизили до 12+. 

Джокер 2019: Сюжет

Фильм раскрывает события в жизни Артура Флега, который пытается работать клоуном, и присматривает за больной мамой. Нас изначально знакомят с трагедией в жизни Артура - из-за травмы головы, подробности которой не сообщают, у него случаются приступы неудержимого хохота, который нервирует людей. Из-за этого у него не складывается со всеми работами, так как люди считают его странным, а его доброта не позволяет превозмочь себя и "идти по головам" к цели.

Однако, в один момент кое-что меняется в жизни бедного добряка, и она превращается из трагедии в сплошную комедию. И с этого момента начинается настоящее кино - зритель остается в напряжении до самого последнего момента. И даже тогда, когда фильм вроде как закончился, просто встать и уйти невозможно. История не закончена, хотя и получила логический финал. И дело не в Бэтмене - во время просмотра Джокера просто теряется понятие времени и ощущения реальности.

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Джокер 2019
Джокер 2019: обзор фильма / Warner Bros

Игра Хоакина Феникса тут стоит особой благодарности - для роли он похудел на 23 килограмма, а его истерический хохот обычный актер просто не сможет повторить ни при каких обстоятельствах. Он создает действительно пугающую атмосферу.

Музыка, операторская работа и общая мрачность картины заставляет зрителя каждую минуту задумываться - это реальность, или выдумка? это происходит на самом деле, или в голове Джокера?. Просмотр фильма Джокер не оставит равнодушным ровно никого.

Джокер 2019: сеансы и цены в Киеве

Фильм Джокер будет показан во всех кинотеатрах Киева. Сеансы начинаются с 10 утра 3 октября. Многих интересует, в каких именно кинотеатрах будет идти Джокер, и сколько будут стоять билеты на фильм Джокер. Для удобства мы составили список кинотетатров с ориентировочными ценами на билеты.

  • Cinema Citi – от 65 до 225 грн. Сеансы в VIP-зале от 200 грн
  • Multiplex предоставляет билеты от 50 до 500 грн в зависимости от кинотеатров
  • Wizoria – от 55 до 200 грн
  • Баттерфляй Ультрамарин – от 55 до 130 грн в зависимости от кинотеатров
  • Днепр (Ленинград) – 60-75 грн
  • Жовтень – 55-130 грн
  • Киевская Русь – 40 грн – 85 грн
  • Киото (Россия) – 55 грн – 85 грн
  • Лейпциг – 55грн – 100 грн.
  • Линия кино – 55 грн – 95 грн
  • Оскар – 60 грн – 120 грн в зависимости от кинотеатров
  • Спутник – 55 грн – 110 грн
  • Факел – 60 грн
  • Флоренция – 55 грн – 100 грн
Джокер 2019
Джокер 2019: сюжет / Warner Bros

Смотреть онлайн Джокер 2019 пока что не получится, потому как официальная версия на DVD и Blue-Ray выйдет нескоро. Из-за борьбы с пиратством редакция не станет рекомендовать фильм Джокер смотреть онлайн или скачивать торрент.

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Джокер 2019 смотреть онлайн трейлер:

В Киеве прошел торжественный допремьерный показ фильма Джокер в Оскаре в ТРЦ Smart Plaza. Сеанс посетило множество селебрити.

  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар
  • Джокер 2019: Премьера в Киеве Оскар

Среди них: Даша Трегубова, Ахтем Сеитаблаев, Олег Михайлюта, Никита Добрынин, Алексей Дивеев-Церковный, Анатолий Анатолич с женой Юлией, Денис Глинин (группа ОЭ), Елена Бурба, Александр Кривошапко, Анна Завальская, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Илья Кваша, Ирина Костюк и Сергей Созановский, Соломия Витвицкая, Александра Новикова, Игорь Посыпайко, Мария Бурмака, Анна Добрыднева, группа ОН | ОНА, Александра Кучеренко, Алла Мартынюк и другие гости.

Но если вы не смогли попасть на допремьерный показ - такие показы еще идут вечером 2 октября в кинотеатрах Оскар, Cinema Citi, Жовтень, Multiplex SkyMall, Планета Кино, Батерфляй и Линия Кино.

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