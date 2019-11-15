Дуэйн Джонсон погиб: в сети обсуждают смерть актера

Дуэйн Джонсон / Instagram

Дуэйн Джонсон погиб - эту информацию якобы распространили от имени информационного ресурса ВВС. Фанаты начали бурно это обсуждать в соцсетях, пишет издание Distractify.

Это уже не первый раз, когда СМИ распространяют информацию, что Дуэйн Джонсон умер.

"Дуэйн Скала Джонсон умер в возрасте 47 лет после неудачной попытки исполнить трюк", - якобы написали на сайте ВВС, однако, это оказалось фейком.

При переходе по ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт. На официальном портале телеканала BBC информации о смерти актера нет.

"Почему я вижу, что Скала мертв?!? Надеюсь, что нет - кто-то может подтвердить, что этот человек все еще дышит?"- написал один из поклонников.

Другой фанат написал: "Скала, я чуть не упал замертво - мой сын позвонил мне на работу и сказал, что с тобой случился несчастный случай. Знаменитости могут думать, что фанатам действительно все равно, но я был так же подавлен, как когда моя мама умерла. Это ужасно жестокий слух. Слава Богу, Вы в порядке. Благослови Вас Бог и Вашу семью.

К сожалению, многие пользователи Facebook поверили поддельным новостям и сразу отреагировали на сообщения. Один из них написал: "Мама только что прилетела на работу, плача, говоря, что Скала мертв, теперь все волнуются. Нет, он не Кэролайн е*****й чилл".

В этот раз Дуэйн Джонсон не стал специально опровергать свою смерть, а просто опубликовал новый промо-материал по Черному Адаму в своем Instagram.

В 2011 и 2014 годах он уже становился жертвой подобных фейков и выступал с сообщениями о том, что слухи о его смерти несколько преувеличены.

Напомним, что скоро на экраны выходит новый фильм с Дуэйном Джонсоном - Джуманджи 2 - 12 декабря во всех кинотеатрах Украины.