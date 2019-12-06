Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB

Капитан Марвел возглавила топ IMDB в 2019 / Скриншот youtube.com

По статистике кинопортала IMDB была сделана подборка лучших 10 актеров и актрис фильмов и сериалов 2019 года.

Редакция международного сайта IMDB подвела свои итоги, и познакомила читателей с лучшими актерами 2019 года.

Редакция IMDB поставила на первое место ТОП-10 актеров Бри Ларсон, которая гениально исполнила Капитан Марвел в одноименном фильме и последнем фильме саги Мстители.

Бри Ларсон / Instagram

Эрин Мориарти из сериала Пацаны, которая исполнила роль Звездочки получила второе место. Учитывая ее опыт в кинематографе, то как она исполнила свою сложную роль, было действительно достойно.

Эрин Мориарти / Screenshot

Третье почетное место в десятке получила Эмилия Кларк, которая недавно закончила роль Дейенерис Таргариен в сериале Игра престолов.

Игра престолов Эмилия Кларк / Скриншот

Остальные 7 мест заняли Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби.

Почетно замкнул рейтинг Хоакин Феникс, который только осенью 2019 ролью Джокера покорил всех зрителей. Фильм Джокер с его исполнением побил рекорд фильмов с рейтингом 16+.

Ранее назвали дату выхода фильма Мулан от Disney.