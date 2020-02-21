Умер Николай Тонский - причины смерти, фото и фильмография

В России умер звезда фильма Особенности русской бани Николай Тонский на 52 году жизни.
Николай Тонский умер в России так и не оправившись после серьезной аварии.
Тело Николая Тонского было найдено в его же квартире в Москве, пишет российский 5 Канал.
В квартире Тонского полиция уже совершила все необходимые процедуры, но пока что не выдала официального вердикта.
Он все время был дома, и не выходил после аварии - за ним присматривали близкие.
Ожидается официальный отчет судмедэкспертов, какая причина смерти.
Николай Тонский к 51 году успел сыграть в не таком большом количестве фильмов - в сети дают только три его роли.
Николай Тонский - фильмография
- 1999 Особенности русской бани - длинный партизан
- 1994 Триста лет спустя - Джордж Янг главная роль
- 1991 Шоу бой - помощник Томаса
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