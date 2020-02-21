Умер Николай Тонский - причины смерти, фото и фильмография

Умер Николай Тонский - причины смерти / кадр 300 лет спустя

Николай Тонский умер в России так и не оправившись после серьезной аварии.

Тело Николая Тонского было найдено в его же квартире в Москве, пишет российский 5 Канал.

В квартире Тонского полиция уже совершила все необходимые процедуры, но пока что не выдала официального вердикта.

Он все время был дома, и не выходил после аварии - за ним присматривали близкие.

Ожидается официальный отчет судмедэкспертов, какая причина смерти.

Николай Тонский / кадр 300 лет спустя

Николай Тонский к 51 году успел сыграть в не таком большом количестве фильмов - в сети дают только три его роли.

Николай Тонский - фильмография

1999 Особенности русской бани - длинный партизан

1994 Триста лет спустя - Джордж Янг главная роль

1991 Шоу бой - помощник Томаса

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