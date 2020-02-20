Бывшая принца Гарри написала предсмертное письмо с обвинениями

Кэролайн Флэк / Instagram

Британская ведущая Кэролайн Флэк перед смертью написала, что не смогла терпеть издевательств, которые развернулись из-за обвинений ее в насилии.

Кэролайн Флэк написала, что обвинители разрушили ее жизнь и жизнь ее семьи за 24 часа, пишет Daily Mail.

Кэролайн Флэк подчеркнула свою невиновность и обвинила в клевете злопыхателей.

"Это было несчастным случаем. Я не являюсь домашним насильником. Мой мир рухнул. Все мое будущее было сметено из-под ног в течение 24 часов после ареста", - написала она в записке.

Кэролайн Флэк написала, что теперь и не надеется вернуть свою жизнь и карьеру, но таким способом хотел вернуть спокойствие семье.

"Мы поссорились… Авария… Кровь… На снимках, которые кто-то продал газетам, была моя кровь. Это что-то очень печальное и очень личное. Причина, по которой я говорю сегодня, заключается в том, что моя семья больше не может терпеть это. Я потеряла свою работу, свою жизнь и способность говорить. Правда была вырвана из моих рук и использована как развлечение. Я не могу каждый день прятаться, когда мне велят никому ничего не говорить и ни с кем не разговаривать. Мне так жаль мою семью из-за того, что я навлекла на них. Мне стыдно за то, что пришлось пережить моим друзьям. Я не думаю о том, как мне вернуть свою карьеру. Я думаю о том, как мне вернуть свою жизнь и жизнь моей семьи", - объявила Кэролайн Флэк.

Напомним, Кэролайн Флэк совершила самоубийство 15 февраля. Ее обвиняли в домашнем насилии, и в марте суд должен был вынести приговор. Девушка отрицала свою вину, но ее уволили с канала ITV.

С принцем Гарри Кэролайн Флэк встречалась в 2009 году, пока СМИ не начали их преследовать. После этого пара рассталась, а Гарри встретил Меган.