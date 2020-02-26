УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Мышеловка для кота 2020: Топ-10 фактов о сериале, которых вы не знали

26 февраля 2020, 14:12

Сериал Мышеловка для кота выходит на 1+1 в марте, но перед началом просмотра, зрителям есть смысл ознакомиться с кое-какими фактами о нем.

Мышеловка для кота 2020
Мышеловка для кота 2020 - топ-10 фактов / Квартал 95

Новый сериал Квартала 95 выходит на 1+1 с начала марта 2020. Появились первые намеки на сюжет сериала, и список актеров сериала.

Что известно о съемках сериала, и что происходило вне кадра - рассказываем в материале с кратким ТОПом главных фактов о сериале.

По сюжету, игра, в которую оказываются втянутыми одновременно студент, журналист и учительница отнюдь не безобидна. Читайте такжеМышеловка для кота 2020: дата выхода, актеры и роли, как смотретьВсе они внезапно в один прекрасный день получают по миллиону долларов. Уже придя в себя от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой их собственные жизни и… еще три миллиона долларов! Узнав об этом, "мышки" начинают свою игру с "котами". Игру, в которой ставки могут обыграть самих игроков

  1. Изначально рабочее название сериала было Снег на голову.

  2. Мало того, что Мышеловка для кота – это первый детектив в истории студии Квартал 95, это еще и дебютная режиссерская работа такого масштаба для Михаила Савина. Ранее он работал над сценариями таких проектов, как Сваты и Любовь в большом городе, и занимался постановкой шоу Игры приколов.

  3. Съемки 12-серийного фильма заняли 51 съемочную смену, а вот самый длительный рабочий день длился порядка 18 часов.

  4. По словам режиссера, еще в процессе создания сценария в проекте было запланировано участие актера Дмитрия Суржикова. Только изначально он должен был играть олигарха, а не журналиста. Всего же на роли троих олигархов рассматривали 7 популярных украинских актеров, среди которых был и Михаил Кукуюк. Но в итоге роли достались Сергею Сипливому, Андрею Романию и Евгению Ковырзанову

  5. Съемки Мышеловки проходили прошлым летом, одновременно с другим проектом студии – нашумевшим сериалом Папик. Поэтому актрисе Дарье Петрожицкой, сыгравшей в обоих сериалах, приходилось мотаться с одной съемочной площадки на другую, иногда выделяя на сон всего пару часов.

  6. Жизнь студенческого города снимали на территории Налоговой академии Украины, которая находится в Ирпене. А церковь, которую по сюжету покупает один из олигархов, нашли в поселке Буча. На момент съемок в ней еще ни разу не проводили богослужений.

  7. По сюжету сериала, в доме, где живет журналист, есть собака. Но оказалось, что в реальной жизни актер Дмитрий Суржиков боится этих животных (в детстве его покусал пес). Поэтому сцены с собакой из сценария пришлось убрать.

  8. За время съемок режиссер Михаил Савин похудел на 12 кг. "Я это не планировал, просто для меня эти несколько месяцев были как один большой съемочный день. В этот период у меня не было ни семьи, ни друзей, и все время занимала работа", - признается режиссер.

  9. Одни из самых драматичных сцен сериала снимали в действующем аэропорту им. Сикорского. На время часть стоек регистрации была перекрыта, но в некоторых моментах в кадр все же попадали реальные туристы, ожидающие своего рейса.

  10. В фильме прозвучит сразу несколько известных композиций украинских музыкантов. Это хиты в исполнении Марии Чайковской и группы Бez обмежень.

Все серии сериала Мышеловка для кота будут выходить на телеканале 1+1. Также, читать описание и смотреть онлайн сериал Мышеловка для кота можно будет на Главреде.

Мышеловка для кота новости шоу бизнеса 95 Квартал Сериалы 1+1
Сейчас вы просматриваете новость «Мышеловка для кота 2020: Топ-10 фактов о сериале, которых вы не знали». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:41
Что такое високосный год – что нельзя делать и почему
15:27
Мария Шарапова завершила карьеру - подробности
15:25
"Наследие советской парадигмы": Новосад декоммунизировала школьный предмет
15:11
"Меня увольняют": Гончарук высказался о своей замене на посту премьера Видео
15:00
Новый Канал подал в суд на СБУ, защищая любительницу Путина Видео
14:40
Салом по сусалам – кого не коснется перерасчет пенсий в марте 2020
14:22
Horizon Zero Dawn на ПК уже близко? Найдено новое доказательство
14:21
"У них закон – деньги": стали известны подробности о самоподжоге под ОП
14:12
Мышеловка для кота 2020: Топ-10 фактов о сериале, которых вы не знали
13:21
В СНБО рассказали, что грозит Беларуси со стороны России
13:15
"Хорошо не будет": Юрий Лоза послал Maruv подальше
13:13
Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Видео
13:09
Про Зеленского, Донбасс и братские отношения – что наболтал Сурков Видео
13:06
"Не могу сказать": в Кремле рассказали, где приглашение Зеленского на 9 мая
12:50
Коронавирус в Украине: на Закарпатье госпитализировали женщину с высокой температурой
12:36
"Не шумите, сударь": Аваков поставил на место "отставного шовиниста" Суркова
12:35
"Черножопые черти с конченой наркоманкой, не сри русским духом": Чичерина с боевиком "ДНР" засветилась в Борисполе
12:25
В Кремле переполошились из-за нового праздника в Украине
12:24
Бесплатные крутые игры для PS Plus марта утекли в сеть раньше времени
12:11
"Проблема с люстрацией": может ли Тигипко быть премьером – эксперт
12:01
Зеленский развеял все слухи о переговорах с Тигипко Видео
11:57
Зеленский сделал важное заявление об аннексированном Крыме
11:56
В Dota Underlords добавили много нового в честь релиза игры
11:49
Эксперт объяснил, почему Зеленского потянуло к кадрам вроде Тигипко
11:46
День Светланы 2020 – открытки и лучшее поздравление Светлане
11:41
Зеленский ввел в Украине новый праздник из-за Путина Видео
11:39
Go-A влипли в неприятности из-за своих шуток в сети
11:38
Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить
11:31
Почему выбор Зеленского пал на Тигипко мнение
11:23
В Минсоцполитики рассказали, как именно украинцам начисляют субсидии Видео
11:17
В Киеве известного бизнесмена нашли с простреленной головой
10:51
"Украины нет – есть расстройство умов": укрооптимист Сурков прошелся по "хохлам" Видео
10:50
Прощенное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать Видео
10:49
"Не лох": Сурков высказался о Зеленском
10:30
"Прощаться с соросятами": эксперт рассказал, почему Зеленскому нужно разгонять Кабмин Гончарука Видео
10:08
Руководитель Укрэнерго уходит в отставку
10:05
Вова и волки: у Зеленского осталось слишком мало времени мнение
09:54
В Слуге народа прояснили ситуацию с отставкой Рябошапки Видео
09:46
Пенсионер с "динамовским сердцем" подтянет "политический нафталин": Сеть взбудоражило возможное назначение Тигипко
09:15
"Не заслуживает такого унижения": Сурков пофантазировал о Донбассе и Украине
09:07
Коронавирус уже в Мадриде: госпитализирован один человек Видео
08:52
Вопрос о Тигипко-премьере решен практически полностью - СМИ
08:45
Коронавирус протеста: в чем истинная причина бунта в Новых Санжарах мнение
08:28
"Не нужно ни одно решение суда": Зеркаль рассказала, как вернуть Крым
08:03
Коронавирус добрался до Румынии, число зараженных во Франции и Германии возросло
07:32
В небе - красное зарево: в России произошел мощный взрыв и пожар на газопроводе Видео
07:30
Что посмотреть на Netflix: ТОП-10 самых популярных сериалов в Украине Видео
07:22
Эпидемия туберкулеза и закрытые границы: чем грозит Украине медреформа мнение
06:56
Аннексия Крыма: Трамп на год продлил санкции против России
06:48
Зеленский рискует погореть на том же, что и циник Порошенко мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять