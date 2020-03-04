Сериал Волшебники закрывают - когда последний сезон

Волшебники 5 сезон - когда заканчивается сериал / скриншот

Фантазийный сериал о магической школе для взрослых Волшебники официально закрывается. Официально канал SyFy напомнил об этом перед выходом 5 сезона.

Канал Syfy решил не продлевать Волшебников на 6 сезон, и новый 5 сезон станет для проекта заключительным.

Последняя серия 5 сезона и теперь уже сериала выйдет в эфир 1 апреля.

Предварительно в сети распространили информацию о том, что рейтинг сериала не устроил канал.

Каждый новый эпизод пятого сезона набирает 0,88 млн просмотров, включая отложенные, и 0,41 млн из них приходятся на ключевую возрастную категорию от 18–49 лет. Затраты на производство росли, а рейтинги падали — это почти наверняка и стало причиной закрытия.

Многосерийное фэнтези по одноименной книжной трилогии Гроссмана рассказывает о студентах нью-йоркского магического колледжа, чья жизнь навсегда оказалась связана с волшебной страной Филлори. В сериале часто поднимаются взрослые проблемы, и он изначально никогда не позиционировался, как детский.

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