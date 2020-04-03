Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк

Лучшие драмы смотреть дома / fotovmire.ru

Леся Никитюк поведала пресс-службе Нового канала, какие фильмы стоит посмотреть на карантине, если придерживаться инициативы #залишайсявдома.

Лучшие драмы по мнению Леси Никитюк - топ-5 фильмов про любовь, которые можно посмотреть по словам ведущей описываем в нашем мавтериале.

Ведущая Нового канала рекомендует во время карантина смотреть кино о настоящей любви, и верить в чудо.

То, что мы все придерживаемся #залишайсявдома, еще не повод паниковать и скучать. Заварите себе любимый чай, укройтесь пледом и посмотрите кино. Ведь именно кинематограф позволяет отвлечься от будничных проблем. И, конечно же, улучшает настроение.Читайте такжеЕвровидение 2020 пройдет онлайн - когда смотреть концерт

Ведущая Нового канала Леся Никитюк рекомендует свои топ-5 фильмов, которые уже давно прошли проверку временем и доказали терапевтический эффект.

– Друзья, расслабляемся и смотрим фильмы о любви, – говорит Леся. – Я уже успела пересмотреть многие ленты. Вам выбрала пять лучших. Это именно то, что нужно во время самоизоляции. Наконец-то начать жить в моменте, наслаждаться жизнью и поверить в настоящую искреннюю любовь.

Леся Никитюк / Instagram

Письма к Джульетте – романтическая драма 2010 США

– То же самое, что письма Санта-Клаусу, только для взрослых романтиков, – с улыбкой говорит Леся. – Молодая американка работает в Вероне, отвечая от имени Джульетты на письма тех, кого сразила несчастная любовь. Как-то она находит утерянное письмо из 60-х годов и решает отыскать отправительницу. Впоследствии девушка втягивается в настоящий квест, цель которого – найти любимого Лоренцо для поседевшей бабушки Клэр. Не буду спойлерить, жив ли дедушка. Включайте и смотрите сами!

Звезда родилась – музыкальная драма, 2018 США

– Много об этом фильме рассказывать не буду, – говорит ведущая Нового канала. – Ведь убеждена, что большинство из вас его видели. Невероятная история о музыканте Джексоне и талантливой певице Элли. Между героями вспыхнул страстный роман.

Дорогой Джон – мелодрама, 2010 США

– Трогательная история о любви солдата и девушки, которая обещала его ждать из армии, – рассказывает Леся. – Однажды парень Джон сообщает любимой Саванне, что решил пойти еще на один срок службы. Девушке трудно было пережить такую весть, и она написала парню, что собирается замуж. Будут ли возлюбленные вместе? Ответ найдете в фильме! Рекомендую эту ленту.

К чуду – драма, 2013 США

– Это практически бессловесная история влюбленности, страсти, постепенного угасания и расставания, – говорит ведущая. – Словом, вы увидите, как главные герои Нил и Марина пройдут все любовные "времена года".

Три метра над уровнем неба – фильм, 2010 Испания

– Фильм о любви, которая дает и отбирает, которая учит и понимает, – рассказывает Леся. – Три часа с этим фильмом пролетят незаметно. Останутся очень приятные впечатления и глубокие размышления.

– Ну и, конечно, рекомендую каждый вторник в 19:00 включать шоу Кто против блондинок? на Новом канале, – говорит ведущая. – И хорошее настроение вам гарантировано на целую неделю. Согласитесь, шоу о блондах тоже имеет терапевтический эффект!

Напомним, что шоу Кто против блондинок выходит на Новом канале каждую неделю в 19-00. Смотреть онлайн его можно на Ютубе и телепортале.