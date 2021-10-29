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Добрый вечер, я - диспетчер: рецензия на фильм "Французский вестник"

Дмитрий Видоменко

журналист

29 октября 2021, 00:11

В украинский прокат вышел новый фильм Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан".

Вестник
"Французский вестник" / Searchlight Pictures

В маленьком французском городке Эннуи-сюр-Блазе от инфаркта умирает Артур Ховитцер-младший (Билл Мюррей) – редактор "Французского вестника" (шикарного иллюстрированного приложения к штатовской газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"). И понятно, что издание умерло вместе с ним. Бывшие подчиненные вспоминают три истории, в которой Ховитцер так или иначе участвовал.

Фильмы Уэса Андерсона всегда отличались повышенной закрытостью и герметичностью, но во "Французском вестнике" он явно берет новые высоты и выворачивается наизнанку, признаваясь в любви к фильмам французской же новой волны. И вообще, если стараться вникать по-настоящему в сюжет, то его очень сложно понять, ежеминутно не заглядывая в Википедию. Слишком уж много завязано на отсылках к западной журналистике и культуре в целом.

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Правда, Андерсон щадящие разделил новое свое произведение на три равномерных новеллы. Градус фантазии в которых растет от первой до третьей.

В первой новелле сумасшедший художник, отбывающий срок за убийство (Бенисио дель Торо), который рисует безумные картины. Причем натурщицей выступает его собственная надзирательница (Леа Сейду). А за произведениями уже охотится жадный арт-дилер (Эдриан Броуди). А всю историю за кадром комментирует язвительная писательница (Тильда Суинтон).

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Вестник

Во второй ехидная журналистка (Френсис Макдорманд) пишет статью о протестах и ненароком заводит роман с их юным лидером с многозначительным именем Дзефирелли (Тимоти Шаламе). А вокруг бунтующая и охваченная вирусом марксизма Франция.

Вестник

В третьей, самой вычурной и виньеточной, речь идет про комиссара (Матье Амальрик), борющегося с преступностью при помощи кулинарии (sic!), который повязал бандитского бухгалтера (Уиллем Дефо) и у которого взамен бандиты во главе с гитаристом-главарем (Эдвард Нортон) и его подругой-воровайкой в пеньюаре (Сирша Ронан) похищают сына.

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Но тем-то и силен Андерсон, что в пересказе сюжеты его фильмов впечатляют нечасто, а вот при просмотре буквально нет никаких сил оторвать взгляд с экрана. Все до предела цветасто (даже если картинка черно-белая), декорации продуманы до мелочей, и даже в микроскопических ролях играют звезды первой величины. И это еще одна сильная сторона режиссера-Андерсона ‒ так выстроить фильм, чтобы каждый мегаартист был на своем месте, не мешая ни себе, ни зрителям, раньше умел только легендарный Роберт Олтмен (звезда "Нового Голливуда" 70-х). Хоть здесь, наверное, очень сильно помогают извечные андерсоновские соратники ‒ Роман Коппола (сын Френсиса Форда) и Джейсон Шварцман (его же племянник).

Ну и вечная путеводная звезда Андерсона – то есть фильмы Кубрика ‒ никуда не делась. Каждый кадр перфекционистски вылизан в плане симметрии и операторской работы.

Подытоживая ‒ "Французский вестник" точно нужно смотреть фанатам Андерсона, киноманам да и просто всем, кто любит красивое, меланхолическое и вдумчивое кино.

viber
Тимоти Шаламе Уэс Андерсон
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