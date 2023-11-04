Дорога в ад с благими намерениями: рецензия на фильм "Между нами"

В украинском прокате идет фильм "Между нами" - дебютный полный метр режиссерки Соломии Томащук - с Ирмой Витовской и Анастасией Пустовит.

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Ирма Витовская в х/ф "Между нами" / Film.ua

В еще спокойном и благополучном Киеве живет девушка Саша (Анастасия Пустовит). У нее очень милый и заботливый муж (Дмитрий Сова) - ресторатор и ветеран АТО. Но у Саши серьезные психологические травмы, которая она пытается заглушить тусовками, веществами и случайными связями. Одна из таких приводит ее в интересное, но неприятное положение. Чтобы решить проблему, девушка приходит в больницу на прием к гинекологу Ане (Ирма Витовская). Та - матерая профессионалка, но у нее проблемы в семье. Муж и коллега (Евгений Ефремов) в открытую изменяет, щупая прямо на работе молодых медсестер (в халатах, оттопыренных сосками), а сын (Михаил Дзюба) - бритоголовый спортсмен, хоть маму вроде и любит, но все равно пропадает в подозрительных компаниях по вечер. В общем, Сашу с Аней постепенно затягивает в опасный и кровавый водоворот.

Украинское кино эпохи независимости помимо внешних проблем (по типу вечных проблем с финансами или агрессивной экспансии западного кино) было постоянно зажато между Сциллой пресловутого поэтического кино и Харибдой массовых вкусов (как правило, не простирающегося дальше бесконечных телесериалов). С 2014 года ситуация, к счастью, начала меняться к лучшему, и на экраны вышла серия где более, где менее, но интересных жанровых фильмов.

Сходу можно сказать - "Между нами" создавался по четким канонам жанра психологического триллера. Причем, рискнем предположить, что режиссерка (и соавторка сценария) Соломия Томащук вдохновнялась даже не, скажем Дэвидом Финчером или Брайаном де Пальмой, а Анри-Жоржем Клузо - очень любопытным кинематографистом (который в историю кино вошел - и не вполне заслуженно, кстати говоря - как французский Хичкок). Верней, его классического фильма 1954 года "Дьяволицы" - про, скажем там, связанных одной целью двух женщин.

Тем не менее, у "Между нами" вполне своя оригинальная интонация. Которая достигается химией между двумя исполнительницами главных ролей и их самоотверженной игрой. Пустовит сценарий дает побольше ярких чисто внешне сцен, Витовской - немного поменьше (но и роль у нее, скажем там, с заметным двойным дном). Но, главное, что когда они сходятся в кадре, только диву даешься, как экран еще не полыхает от их энергетики.

Пожалуй, единственное, что можно вменить фильму - так это то, что финал подан несколько скомканно и сжеванно (как будто на ускоренной перемотке). Впрочем, вероятно на это создатели фильма пошли из-за бюджетных или иных ограничений

Подытоживая - "Между нами" категорически рекомендуется всем фанатам жанрового кино, психологических триллеров, нового украинского кино. Ну и фанатам Ирмы Витовской и Анастасии Пустовит (надеемся, что количество последних после такого кино вырастет кратно).

Смотрите на видео трейлер фильма "Между нами":

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