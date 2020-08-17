Принцессу Диану в сериале Корона сыграет звезда Довода

Элизабет Дебики / кадр из к.ф. Искусство ограбления

Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в двух финальных сезонах сериала Корона (5 и 6), утверждает пресс-служба проекта в Twitter.

Звезда еще не вышедшего фильма Довод согласилась сыграть Леди Ди в самом эпичном художественном биографическом проекте о королевской семье.

"Дух принцессы Дианы, ее слова и поступки живут в сердцах многих. Это настоящая привилегия и честь — присоединиться к виртуозному сериалу, который зацепил меня с самого первого эпизода", — прокомментировала Лиза.

Элизабет Дебики рассматривали на роли антагонистки Кристины Брэйтуэйт в сериале Страна Лавкарфта на НВО, который выходит уже в августе 2020, а во второй части Стражей Галактики она сыграла Аишу, и может вернуться к роли королевы в 3 части.

Напомним, что съемки 5 сезона сериала Корона начнутся в 2021 году, так что выход стоит ждать не ранее 2022 года.