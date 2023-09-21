"Год. Харьковщина": в проекте Комарова Буданов раскрыл секрет Харьковского контрнаступления

Глава ГУР Кирилл Буданов высказал собственное мнение об успехах в освобождении Харьковщины.

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Документальный проект Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

29 сентября в 20:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина", который будет состоять из пяти фильмов. Новая документальная работа журналиста посвящена годовщине деоккупации Харьковской области и Слобожанского контрнаступления. Отступление россиян, которое Минобороны рф назвало "перегруппировкой", было стремительным и хаотичным. Как ВСУ провели эту показательную контратаку и что в этом помогло? Впервые раскрываются ранее неизвестные детали событий того времени, о которых уже можно говорить.

Выпуски будут базироваться на уникальном журналистском опыте и эксклюзивном, без преувеличения историческом видеоматериале: Дмитрий следует сразу за подразделениями Вооруженных сил Украины и оказывается в городах и поселках, только что освобожденных от российских войск. Также журналист пообщается с теми, кто сыграл ключевую роль в освобождении Харьковщины.

Например, глава ГУР Кирилл Буданов назвал, что по его мнению сыграло ключевую роль в успехе Харьковского контрнаступления. "Внезапность, быстрота и решительность действий", - коротко сказал главный разведчик страны в интервью Дмитрию Комарову.

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Кроме этого, Кирилл Буданов рассказал о методах, которыми россияне пользуются при попытках оккупации новых территорий. "Подмена реальности. Начинается она обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов, рассказывая, что их истории не существует, она неверна. Что все это исторически русские земли, что нет там таких народов. Нам надо вернуть назад свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и москву жгли одно время. Киевская Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она славная", - сказал Кирилл Буданов.

Смотрите премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" 29 сентября в 20:30 на 1+1 Украина.

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