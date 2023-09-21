УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

"Год. Харьковщина": в проекте Комарова Буданов раскрыл секрет Харьковского контрнаступления

Анна Подгорная
21 сентября 2023, 20:31 обновлено 21 сентября, 20:31
Глава ГУР Кирилл Буданов высказал собственное мнение об успехах в освобождении Харьковщины.
Документальный проект Дмитрия Комарова
Документальный проект Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

29 сентября в 20:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина", который будет состоять из пяти фильмов. Новая документальная работа журналиста посвящена годовщине деоккупации Харьковской области и Слобожанского контрнаступления. Отступление россиян, которое Минобороны рф назвало "перегруппировкой", было стремительным и хаотичным. Как ВСУ провели эту показательную контратаку и что в этом помогло? Впервые раскрываются ранее неизвестные детали событий того времени, о которых уже можно говорить.

Выпуски будут базироваться на уникальном журналистском опыте и эксклюзивном, без преувеличения историческом видеоматериале: Дмитрий следует сразу за подразделениями Вооруженных сил Украины и оказывается в городах и поселках, только что освобожденных от российских войск. Также журналист пообщается с теми, кто сыграл ключевую роль в освобождении Харьковщины.

Например, глава ГУР Кирилл Буданов назвал, что по его мнению сыграло ключевую роль в успехе Харьковского контрнаступления. "Внезапность, быстрота и решительность действий", - коротко сказал главный разведчик страны в интервью Дмитрию Комарову.

видео дня

Кроме этого, Кирилл Буданов рассказал о методах, которыми россияне пользуются при попытках оккупации новых территорий. "Подмена реальности. Начинается она обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов, рассказывая, что их истории не существует, она неверна. Что все это исторически русские земли, что нет там таких народов. Нам надо вернуть назад свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и москву жгли одно время. Киевская Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она славная", - сказал Кирилл Буданов.

Смотрите премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" 29 сентября в 20:30 на 1+1 Украина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине шоу-бизнес Дмитрий Комаров Кирилл Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Мощный удар по врагу на юге: ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

Мощный удар по врагу на юге: ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

19:52 Украина
Врежет 30-градусная жара: какие регионы накроет "бабье лето"

Врежет 30-градусная жара: какие регионы накроет "бабье лето"

18:05 Синоптик
"Гвардия наступления" прорвала оборону РФ на юге и захватила новые рубежи

"Гвардия наступления" прорвала оборону РФ на юге и захватила новые рубежи

17:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:31

"Год. Харьковщина": в проекте Комарова Буданов раскрыл секрет Харьковского контрнаступления

20:14

5G на горизонте: Минцифры планирует запустить пилотную версию уже в 2024 году

20:08

Лорак вырядилась королевой и похвалила детей оккупантов

19:52

Мощный удар по врагу на юге: ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

19:44

Зеленский привезет из Вашингтона "подарки": CNN узнал интересные подробности

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
19:41

Убивала себя: Наоми Кэмпбелл поделилась историей своей борьбы за жизнь

19:32

Враг не смог пробить оборону в Киеве: Жданов рассказал, куда летели ракеты РФ

19:26

Оплата штрафа за админправонарушение в "Дії": что известно о новой функции

19:25

"Лучший ответ России": Наталка Денисенко показала голые ягодицы оккупанту

Реклама
19:10

Закатайте губу: почему нам не откроют европейский рынок?мнение

18:54

Как почистить шторы на весу: три простых и удобных способа

18:46

Мария Машкова показала послание от отца-путиниста, и призналась в любви к нему

18:45

Уничтожить носители Калибров: названы новые цели для ВСУ в КрымуВидео

18:16

Как правильно – "дивиШСя" или "дивиССя": Авраменко удивил ответом

18:07

Как почистить куртку без стирки: 3 способа для засаленных пятен

18:05

Врежет 30-градусная жара: какие регионы накроет "бабье лето"

17:58

"Гвардия наступления" прорвала оборону РФ на юге и захватила новые рубежи

17:54

"Это позор": Германия раскритиковала решение Польши о прекращении поставок оружия

17:18

Все в диком огне: видео с первыми минутами после ракетной атаки на ЧеркассыВидео

16:50

Уничтожены офицеры РФ: штаб врага в Мелитополе обезглавлен ракетным ударом ВСУ

Реклама
16:48

Почему спорт не помогает похудеть: тренер ошеломила объяснением

16:24

"Я имею на это право!": Карпачев рассказал, почему нужно быть эгоистом

16:03

Что нужно намазать на лицо 23 сентября, чтобы сохранить красоту: приметы дня

15:55

Брюссель отреагировал на неожиданное заявление Моравецкого о поставках оружия Украине

15:55

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

15:41

Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

15:29

"Чат войны. Мощун": как село под Киевом стало щитом столицы в начале войны

15:28

20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

15:12

Фильмы о любви, которые стоит посмотреть: вечная классика и кино, которое ошеломит

15:08

Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США

15:01

Что можно подарить на День Учителя бюджетно: 6 классных идей

14:55

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в КрымуВидео

14:46

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

14:41

Украина заплатит 20 000 евро: суровое наказание от УЕФА

13:54

"Довбануло так, что окна вылетели": очевидец рассказал о ракетном ударе по ЧеркассамФотоВидео

13:53

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:36

Как быстро и легко убрать катышки с одежды: 3 безотказных способа

13:33

Favbet Foundation передал стрелецкому подразделению ВСУ пикап высокой проходимости

13:22

Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

13:15

Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

Реклама
13:05

Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

12:58

Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

12:51

День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять